Avaasz: Um milhão de razões para ter esperança em 2017

Ricken Patel – Avaaz

Queridos amigos da Avaaz,

Em 2016, o ódio tomou o lugar da esperança – mas não vamos deixar por isso!

Ataques terroristas, Trump eleito, a situação complicada da Síria… foi um ano difícil. Mas por trás de todas as notícias tenebrosas, há uma simples verdade:

O mundo nunca esteve tão bem como agora.

As taxas de pobreza e doenças mortais caíram, enquanto as de alfabetização e de mulheres no poder aumentaram: em praticamente todas as métricas, o mundo nunca esteve tão bem. Este é um motivo forte para ter esperança por um ano de 2017 ainda melhor.

Para começar o ano com chave de ouro, fizemos um vídeo mostrando dez boas razões para ter esperança. Compartilhe essas conquistas, acrescente mais uma razão e, juntos, vamos dar ao mundo um milhão de motivos para se ter esperança em 2017.

Até mesmo em termos de meio ambiente, estamos fazendo um progresso histórico em todas as frentes, desde a conservação de oceanos até a revolução da energia limpa!

Extremistas políticos e fanáticos que querem nos separar prosperam diante do medo e do desespero. É por isso que eles tentam nos convencer de que o mundo está piorando.

Grandes trolls, como Trump e Putin, chegam a contratar exércitos de humanos e “bots” para inundar as redes sociais com boatos e mentiras mostrando como tudo e todos são terríveis, exceto eles próprios (sério! Veja as fontes abaixo). Não há melhor maneira de responder a essa estratégia do que com um milhão de mensagens de Ano Novo mostrando o que traz esperança a cada um de nós:

Vamos tomar esta dose de esperança e deixar que ela alimente a determinação, nossa e de nossos amigos. Porque, em 2017, juntos somos mais fortes.

Com esperança e gratidão por esse movimento incrível,

Ricken, Pascal, Bert, Emma, Mike, Fatima e toda a equipe da Avaaz.

PS: A reflexão de Ano Novo é muito importante, para cada um de nós e para um mundo que está em um momento de virada: de um lado, amor, esperança e sabedoria; do outro, medo, raiva e ignorância. Aqui estão cinco pontos que podem ser úteis para sua própria reflexão neste ano:



1. Sim,

a situação é séria

. Uma nova ordem mundial autocrática (60% dos membros da Avaaz acreditam que teremos uma segunda onda de fascismo) poderia ameaçar tudo o que amamos.

2. Mas é também

uma grande oportunidade

. A humanidade, como cada um de nós, aprende mais com os erros. Boa parte de nossos maiores progressos foi catalisada por crises. Se enfrentarmos esse momento da forma adequada, poderemos emergir mais fortes e sábios do que nunca.

3. Precisamos ser fortes e desafiar as forças do retrocesso. Mas não vamos nos deixar levar pela escuridão e reagir a partir de medo e raiva.

Somos guerreiros do amor e da sabedoria

. Devemos agir com luz.

4. Quando nosso ponto de partida é o amor e a sabedoria, podemos perceber que

nosso “inimigo” não é uma pessoa, mas a falta de discernimento

; a raiva e o medo descabidos; a falta de consciência e de compreensão.

5. Estes sim são antigos inimigos da humanidade. Nossos avós enfrentaram coisas muito piores com muito menos recursos, e conquistaram um progresso.

Temos motivos de sobra para ter esperança

e desculpa nenhuma para o desespero.

E, por fim, todas as forças presentes no mundo estão também presentes dentro de cada um de nós: medo e amor; esperança e desespero. As escolhas que fazemos em nossas vidas pessoais moldam nosso mundo, por meio de bilhões de atos de bondade ou crueldade, sabedoria ou tolice. Só podemos dar o melhor de nós. Vamos bater nosso próprio recorde no próximo ano :).

