Governo brasileiro condena ataque terrorista na Turquia

O governo brasileiro condenou hoje (1º) o ataque terrorista durante uma festa de comemoração pela passagem de ano em uma discoteca, em Istambul, na Turquia, ocorrido esta madrugada, causando a morte de pelo menos 39 pessoas e deixando dezenas de feridos.

“Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro manifesta condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Turquia”, diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

A casa noturna Reina, situada no lado europeu de Istambul, às margens do Estreito de Bósforo, é um dos locais mais procurados pela juventude de classe alta turca, além de turistas e celebridades. De acordo com notícia publicada pelo site da Radio França Internacional, cerca de 700 pessoas estavam no local na hora do ataque.

Segundo o governador de Istambul, cerca de 40 pessoas continuam internadas em hospitais da região. Muitas pessoas que celebravam o Ano-Novo se atiraram nas águas do Estreito de Bósforo, em pânico.

*Com informações da Rádio França Internacional

Edição: Aécio Amado