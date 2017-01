Cinco pessoas são presas na Avenida Paulista durante festa da Virada do Ano

Cinco pessoas foram presas na madrugada de hoje (1º), entre elas um menor de idade, na região da Avenida Paulista, local onde ocorreu a festa da virada do ano. Os detidos estavam com 19 celulares, sete carteiras, três bilhetes de ônibus e quantias em dinheiro. As cinco pessoas foram presas na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, na esquina com a Rua Cincinato Braga, a um quarteirão onde estava instalado o palco dos shows da festa.

Segundo a Polícia Militar, esta foi ocorrência mais grave registrada na região durante a celebração do Ano-Novo, na capital paulista.

Em uma noite quente, sem chuva, a Avenida Paulista ficou lotada para ver a queima de fogos e assistir aos shows da dupla Edson & Hudson, Emicida, Daniela Mercury, Elza Soares e a Banda Glória.

A contagem regressiva no momento da virada foi feita pela cantora Daniela Mercury e a queima de fogos durou cerca de 12 minutos. Durante o show, a cantora elogiou o movimento de ocupação de escolas no país e fez um discurso pedindo tolerância e respeito às diferenças. Já a drag queen Tchaka, que foi a mestre de cerimônias, fez uma homenagem ao vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, morto na noite de Natal dentro da estação Pedro II, e também pediu por mais tolerância.

A estimativa de público na Paulista não foi informada pela Polícia Militar. Procurada, a prefeitura informou que o total de participantes presentes ao evento será informado pela SPTuris, que não foi encontrada pela reportagem.

Edição: Carolina Pimentel