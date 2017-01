Sauber fecha acordo com Wehrlein para lugar de Nasr em 2017

Com alemão indo para time suíço, brasiliense tem apenas oportunidade na Manor para seguir como titular na Fórmula 1

Segundo fontes, a Sauber e Pascal Wehrlein chegaram a um acordo para que o alemão corra ao lado de Marcus Ericsson neste ano. Isso abre caminho para Valtteri Bottas ocupar o lugar vago na Mercedes deixado por Nico Rosberg.

Depois de semanas de especulações sobre quem substituiria Nico Rosberg na Mercedes – com Wehrlein e Bottas como claros favoritos desde o início – parece que as medidas finais estão sendo tomadas para que tudo seja assinado formalmente em breve.

Embora Wehrlein tenha sido um candidato para o lugar na Mercedes, entende-se que sua falta de experiência fez a equipe acreditar que era um risco promove-lo agora – especialmente ao lado de um piloto tão difícil como Lewis Hamilton.

De acordo com fontes com bom conhecimento da situação, a Mercedes concordou termos com a Sauber para levar Wehrlein ao time suíço em 2017. Os detalhes finais do contrato ainda estão a ser finalizados, mas isso deve ser feito nos próximos dias.

A Mercedes ficará com Bottas – cuja saída da Williams já foi assegurada. Felipe Massa concordou em adiar sua aposentadoria por outra temporada para garantir que a equipe de Grove tenha um piloto experiente ao lado do novato Lance Stroll.

Os anúncios de Bottas, Wehrlein e Massa podem muito bem ser coordenados para garantir que nenhuma equipe corra o risco de ficar em uma posição difícil.

A confirmação dos planos para Mercedes, Sauber e Williams significa que as únicas vagas restantes no grid estão agora na Manor, que está atualmente em negociações de aquisição com investidores interessados.

Esteban Gutierrez é o favorito para um dos assentos, enquanto que Felipe Nasr e Rio Haryanto também têm sido associados ao time.