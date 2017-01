Olodum e as Deusas e Rainhas Africanas

Terças do Olodum serão temáticas, no dia 3, Isis, Neftísis, Hator, e Hatchepsut, Nefertiti, Nefertari receberão homenagens

Valorizando o empoderamento feminino, o Olodum dará na primeira terça de 2017 destaque as primeiras mulheres do mundo a chegarem ao poder e ter destaque nos seu tempo. No próximo dia 3, na Praça Tereza Batista, a partir das 20 horas, a banda percussiva inicia sua temporada e homenageia deusas e rainhas africanas.

As Deusas Egípcias Isis, Neftísis e Hator as rainhas e Hatchepsut (Filha do Sol), Nefertiti (A bela que chegou) e Nefertari (A mais bela) estarão presentes através do tema “Egito. Deusas e Rainhas africanas”. Sempre com convidados especiais, a terça da Benção do Olodum é um evento tradicional no calendário cultural de Salvador e da Bahia. A noite também contará com participações de nomes como Danniel Vieira, Margareth Menezes e Jammil.

Em 2017, cada evento terá um tema especifico, ligado a celebração dos 30 anos de Samba Reggae e da campanha “Eu Falei Faraó”, relacionada com os 30 anos do primeiro LP da Banda Olodum, Egito Madagascar de 1987. No dia, ainda, será apresentado o tema do Carnaval deste ano que é: “O Sol – Akhenaton: Os Caminhos da Luz”.

Esta é a 28ª edição da “Terça do Olodum”, criada em 1989 sendo o principal evento de verão de Salvador. Símbolo máximo da cultura afro contemporânea, a festa da Terça da Benção já contou com a participação de artistas como Caetano Veloso, Psirico, Pablo, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Armandinho Macêdo, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Inner Circle, Bell Marques, Timbalada, Gilmelândia, Jammil, É o Tchan, Tatau e Ramiro Naka ( Guiné Bissau).

Serviços

Terça da benção do Olodum

Dia: 3 de janeiro (terça-feira)

Horário: a partir das 20 horas

Onde: Praça Tereza Batista

Endereço: Rua Gregório de Matos, 6 – Pelourinho,

Censura 16 anos

Ingresso: R$70,00 (meia)

Vendas no local

Informações: 71 3321 – 4154