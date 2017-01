Os Divergentes: História – João Botão, filho da Guerra de Canudos

A Revolta de Canudos é a mais sangrenta página da história do Brasil. Nos fins do século dezenove, o beato Antônio Conselheiro arrebanhou uma multidão de miseráveis que o seguiram pelo sertão ouvindo suas pregações contra a República, novo regime de governo recém-instalado no país. Foram necessárias quatro expedições do Exército para sufocar de vez […]

Parlatório do Palácio do Planalto. Dia primeiro de janeiro de 2015, às 17 horas 23 minutos, precisamente. Há dois anos, a senhora Dilma Rousseff tomava posse de seu segundo mandato à frente da Presidência da República. Em 31 de agosto de 2016, ela deixava em definitivo o cargo, após a conclusão do processo de impeachment. […]

2017 vai responder às dúvidas sobre a estabilidade política a partir de uma série de perguntas que hoje não querem calar. A única certeza é que o futuro depende delas e de suas probabilidades.

Michel Temer é um presidente impopular. Ar blasé, ele mostra desconforto quando confrontado com esta informação. Mas, por inteligente, sabe ser inútil brigar com a realidade.

