Bebida alcóolica não é sinônimo de hidratação no verão

Férias, sol e mar. A época mais aguardada do ano chegou e com ela alguns cuidados fundamentais, como a importância de se manter hidratado. O que muita gente não sabe é que ingerir bebida alcoólica não garante a hidratação do corpo. De acordo com o clínico geral do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Jayme Campos Vianna, a combinação verão e álcool pode ser extremamente perigosa. “Normalmente, as pessoas acreditam que a ingestão de cerveja ou caipirinha mata a sede e ainda ajuda a manter o corpo hidratado, quando na verdade é exatamente o contrário”, ressalta.

Para quem não abre mão de bebidas alcoólicas na beira do mar ou na piscina, Vianna aconselha a ingestão intercalada de água, água de coco, isotônico ou mesmo limonada. Desta forma, apesar da perda de líquido causada pelo álcool, o corpo se manterá estável e sem sintomas da desidratação, como tontura, dor de cabeça, vista turva e taquicardia.

“É primordial ficar atento aos sinais do corpo e responder conforme a necessidade. Caso sinta sede, beba água. Se sentir tontura, é fundamental sair do sol e se dirigir a um local fresco”, salienta o médico. Entre os riscos à saúde para quem não se hidrata corretamente, Vianna destaca a insuficiência renal aguda.

Para permanecer no sol em longos períodos, seja na praia ou na piscina, o especialista indica o consumo mínimo de 3 litros de água por dia. “Durante o verão, o corpo elimina mais líquido em comparação com outras épocas do ano, podendo chegar a dois litros em dias com temperaturas muito elevadas”, argumenta.

O clínico geral enfatiza ainda que a hidratação não ocorre apenas através da ingestão de líquidos, mas também pelo consumo de alimentos, como frutas, que são ricas em água. “Vivemos em um país tropical com muitas alternativas de frutas e as mais indicadas para se manter hidratado são a melancia, melão, abacaxi e ameixa”, complementa.

Jayme Campos Vianna reforça a importância do uso de roupas leves e confortáveis, sobretudo, para quem pratica atividade física e trabalha em local quente e aberto.

COMPLEXO HOSPITALAR EDMUNDO VASCONCELOS

Localizado ao lado do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos atua em mais de 50 especialidades e conta com cerca de 1.400 médicos. Realiza aproximadamente 12 mil procedimentos cirúrgicos, 13 mil internações, 230 mil consultas ambulatoriais, 145 mil atendimentos de Pronto-Socorro e 1,45 milhão de exames por ano. Dentre os selos e certificações obtidos pela instituição, destaca-se a Acreditação Hospitalar Nível 3 – Excelência em Gestão, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, conquistado pelo sexto ano consecutivo em 2016.

Rua Borges Lagoa, 1.450 – Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo.

Tel. (11) 5080-4000

Site: www.hpev.com.br

Facebook: www.facebook.com/ComplexoHospitalarEV

Twitter: www.twitter.com/Hospital_EV

YouTube: www.youtube.com/user/HospitalEV

Informações para a imprensa:

TREE COMUNICAÇÃO

(11) 3093-3604 / 3093-3636

Isabel Lopes – isabel.lopes@tree.inf.br

Mariana Santos – mariana.santos@tree.inf.br

Simone Brambilla – simone.brambilla@tree.inf.br