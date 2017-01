Negócios, Gestão, Adm e outros

Administração – Coordenador – Mauro Sergio Felix Junior

MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); mestre em administração – gestão organizacional – pela Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO); consultor e palestrante na área de recursos humanos em empresas de diferentes segmentos de mercado. Atua também desenvolvendo projetos de educação continuada, educação corporativa, gestão do conhecimento e de treinamento e capacitação de pessoas.

Gestão de RH – Coordenador – Mauro Sergio Felix Junior

Processos Gerenciais – Coordenador – Cláudio Correa

Doutor pelo Instituto Coppead de Administração/UFRJ, Mestre pela FGV, MBA pela ESPM e COPPEAD/UFRJ; pesquisador-líder do Laboratório de Simulações e Cenários, professor do Centro de Jogos de Guerra da Escola de Guerra Naval e de cursos de graduação e pós-graduação, além de Sócio-Diretor da empresa Sinae Marketing.

Ciências Contábeis – Coordenador – Mauro Sergio Felix Junior

Engenharia – Coordenador – Marcelo Wangler de Avila

Prof. Marcelo Wangler de Avila, Engenheiro Ambiental e Sanitarista; Mestre em Engenharia de Biossistemas (linha de pesquisa: Recursos Hídricos e Meio Ambiente) pela Universidade Federal Fluminense; Professor dos cursos de Graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental com ênfase em Recursos Hídricos na Universidade Federal Fluminense; Pertence ao quadro de sócios da empresa Hidrométrica – Técnicas em Recursos Hídricos Ltda; Professor do Curso Internacional de Medição de Descarga Líquida em Grandes Rios, realizado pela Agência Nacional de Águas, anualmente na cidade de Manacapuru – AM; atua na área de recursos hídricos há 20 (vinte) anos participando, dentre outros projetos, do Monitoramento Hidrometeorológico na região Amazônica, para a Agência Nacional de Águas, além da elaboração de Planos de Bacias Hidrográficas.

Engenharia Ambiental e Sanitária – Coordenador – Adriano Lauro

Doutorando pelo COPPEAD/UFRJ; mestre em Engenharia de Produção pela UFF; MBA em Gestão Empresarial e Gestão Internacional na COPPEAD/UFRJ; pós-graduação em Pesquisa Operacional na COPPE; possui o Curso de Política e Estratégia Marítimas da Escola de Guerra Naval e atualmente é professor no Centro de Jogos de Guerra da Escola de Guerra Naval.

Engenharia de Produção – Coordenador – Adriano Lauro

Psicologia – Coordenador – Nei Calvano

Graduado em Psicologia pela UFRJ; mestre em Psicologia Teórico Experimental pela PUC/RJ; doutor em Psicologia Cognitiva pela UFRJ.

Pedagogia – Coordenadora – Bianca Glaciano

Mestre em Administração com foco no desenvolvimento de pessoas e gestão de resultados pela universidade Paulista; especialista em educação e tecnologia pela CEFET/RJ e Pedagogia corporativa UERJ; atuou por mais de sete anos em universidades corporativa e na atuação da pedagogia corporativa em âmbito nacional e internacional; atualmente atua como professora de pós-graduação em gestão de pessoas e gestão estratégia de resultados, além de ministrar palestras e treinamentos sobre desenvolvimento humano, gestão por resultados e aplicação do coaching na liderança; Coautora do livro Coaching para liderança com o tema Resiliência e Resultados.

Formação de Professores – Coordenadora – Raphaela Novaes de Moraes

Formada em Letras, Português/Latim pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Coordenadora da equipe de inovação pedagógica do Centro Universitário Celso Lisboa, colaborou na implementação da metodologia de aprendizagem interativa da instituição, a Liga; Pesquisadora de Estilos de Aprendizagem sendo integrante de um grupo de pesquisas Ibero-Americano; Atua com educação desde 2008, com projeto de alfabetização e letramento de jovens e adultos (PROALFA – UERJ), elaboração de material didático para o ensino a distância e formação de professores para o uso das tecnologias digitais de forma eficaz na aprendizagem.