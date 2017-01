Hospital Regional realiza palestras e treinamentos para os funcionários

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, através da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), vem realizando palestras, treinamentos e orientações para os servidores de todos os setores da instituição. Entre os temas abordados está a NR-32, conhecida como norma regulamentadora que trata da saúde e bem estar dos trabalhadores da área da saúde em geral, e tem como objetivo a diminuição nos índices de doenças e acidentes de trabalho.

Estão sendo ministradas palestras para enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre acidentes com material biológico, violência sexual, higienização das mãos, treinamento sobre reanimação cardiopulmonar (RCP), sinais e sintomas de pacientes graves e uso correto da incubadora de transporte. Já o treinamento para médicos aborda técnica, necessidade e cuidados para intubação endotraqueal (método utilizado para auxiliar na ventilação mecânica dos pulmões do paciente, e também na aplicação de anestesia geral).

Em dezembro foram realizadas no Hospital Regional palestras sobre atualização das patologias em ocorreram em 2016 como dengue, zika e chikungunya, e treinamentos como fluxograma de declaração de óbito, ministradas pelas enfermeiras do Núcleo de Vigilância Epidemiológico Mariana Euzébio, Cássia Cabral e Ana Cristina Pires, e pela médica Fernanda Correia.

De acordo com Mariana Euzébio, os temas estão sendo abordados em todos os setores do Hospital Regional, para atualização dos servidores. “Em relação à atualização de patologias como as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, os servidores precisam se adequar com as mudanças ocorridas. O objetivo é mostrar que a melhor maneira de evitar as infecções dos profissionais e pacientes é através de cuidados, como a higienização correta das mãos”, explicou Mariana.

“Atividades como palestras, treinamentos e orientações serão continuas para os profissionais do Hospital Regional, sobre diversos temas, pois é importante trabalhar com mais segurança e proporcionar mais qualidade no atendimento dos pacientes”, finalizou Mariana.

Assessoria de Imprensa

Hospital Regional de Ponta Porã

Dr. José de Simone Netto

Leonardo Cremer

(67) 99888 5255

Assessoria de imprensa

L2M Comunicação Integrada