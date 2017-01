Municípios inauguram obras executadas com emendas do senador Moka

Os munícipios de Amambai e Inocência inauguraram semana passada obras executadas com recursos federais. As emendas foram propostas pelo senador Waldemir Moka (PMDB) ao Orçamento da União.

Em Amambai, na quinta-feira (29), foram inauguradas as obras da nova Praça Coronel Valêncio de Brum, que consumiram R$ 1,1 milhão. Já em Inocência as inaugurações da Academia de Saúde e do Marcado do Produtor ocorreram sexta-feira (30).

De acordo com o ex-prefeito Sérgio Barbosa (PMDB), que deixou o cargo ontem (1), o local é um ponto de referência da população da cidade, com praça de alimentação bastante frequentada. “Somos gratos ao senador Moka pela força que deu a Amambai, no que diz respeito aos recursos para revitalização da praça”, destacou Barbosa.

O prefeito diz que o senador se esforçou para que os recursos fossem liberados, mesmo diante das dificuldades burocráticas. “O senador Moka não apenas fez a indicação da emenda, como lutou do início ao fim por sua liberação”.

Já o ex-prefeito de Inocência Toninho da Cofapi (DEM), que também entregou o cargo domingo (1), afirma que a parceria com o senador Moka tem sido muito importante para a população do município. “São recursos que fazem diferença, pois são empregados em obras que vão ser utilizadas pela população”, diz. “O senador Moka foi um parceiro de valor”.

Para o senador Moka, seu mandato sempre esteve ligado aos municípios, especialmente aqueles com poucos recursos próprios disponíveis. “Tenho carinho especial por esse tipo de investimento. Com pouco dinheiro, o município pode oferecer muito aos moradores”, acrescenta o parlamentar, garantindo que o trabalho conjunto terá continuidade com os prefeitos que tomaram posse neste domingo.

