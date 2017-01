Azia é mais comum após o almoço e o jantar, diz pesquisa

Não deitar logo após essas refeições é uma das principais formas de evitar o problema



Nada melhor do que chegar em casa após um dia cansativo de trabalho, tomar uma ducha, jantar e ir direto para cama, não? Porém, deitar-se para dormir logo após as refeições pode ser uma das principais causas da azia. Pesquisa inédita[1] feita pelo instituto Ipsos Brasil, a pedido da GSK, aponta que esse incômodo é ainda mais comum após o almoço e o jantar. De acordo com o estudo, a maior parte dos entrevistados relatou sofrer de azia após o almoço e jantar.

Para combater o problema e evitar esse tipo de incômodo, a Dra. Ana Santoro CRM: 5247120-3, Gerente Médica da GSK Brasil, deu algumas dicas para amenizar o sintoma. Segundo ela, o primeiro passo para evitar esse desconforto está relacionado à postura e, por isso, ela recomenda que não se deve deitar logo após as refeições.

Além disso, ainda de acordo com a especialista, a alimentação também tem função no combate à azia. Ela sugere que seja feita uma refeição mais completa na hora do almoço e no jantar uma alimentação mais leve.

“Evitar alimentos gordurosos, condimentados e à base de cafeína[2] é fundamental para combater a azia. Refeições mais leves, por si só, reduzem o risco da ocorrência de azia e má digestão. Esta recomendação pode sim auxiliar na redução destes sintomas”, explica.

Outra forma eficaz de combate à azia se dá por meio da utilização de medicamentos antiácidos.

“A partir do momento em que o sintoma passa a existir, há medicamentos com bom custo benefício e que não precisam de prescrição médica, um deles inclusive – o Sal de Fruta ENO – começa a agir rapidamente, a partir de seis segundos 3]. Caso prefira um formato que possa ser consumido a qualquer momento e em qualquer lugar, sem a necessidade de água para dissolução do produto, ENO Tabs é uma excelente opção. Mas é importante lembrar, no entanto, que qualquer sintoma que se torne persistente deve ser investigado e acompanhado por um médico”, orienta.

