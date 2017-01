MULHERES VÃO MAIS AO DENTISTA DO QUE OS HOMENS

Levantamento foi realizado pela Caixa Seguradora Odonto com mais de 550 mil beneficiários



Um levantamento com mais de 550 mil usuários da Caixa Seguradora Odonto, uma das maiores operadoras de planos odontológicos do Brasil, mostra que as mulheres são mais preocupadas com a saúde bucal comparadas aos homens.

De acordo com a pesquisa, o gênero feminino é o que mais utiliza o plano odontológico, representando 60% do total. “As mulheres parecem ser mais preocupadas com a aparência, o que contribui para que a frequência ao dentista seja maior. Ao contrário do que muitos pensam, apesar do fator estético ser de extrema importância, a saúde bucal vai muito além do que se vê no espelho. Os maiores inimigos da boca saudável são invisíveis aos olhos. Quando a saúde bucal não está em harmonia, os microrganismos naturais dessa região podem se proliferar e atingir outros órgãos, causando sérios problemas”, afirma Rosane Menezes Faria, dentista da Caixa Seguradora Odonto.

Quando falamos em faixa etária, a que mais utiliza os planos fica entre 31 e 40 anos, com 23%, seguida da faixa de 21 a 30 anos, com 20%. “Muitas pessoas não sabem, mas também é muito importante que as crianças frequentem o consultório do dentista. Ensinar bons hábitos de higiene bucal para as crianças é um investimento que trará benefícios para toda a vida deles”, explica Rosane.

Ainda segundo o levantamento, entre os procedimentos mais procurados está a raspagem, tratamento que remove o tártaro que se instala entre a gengiva e os dentes e a restauração, procedimento que visa eliminar a cárie dental e restituir o formato original do dente. “Esses serviços estão disponíveis nos planos com cobertura do Rol mínimo definido pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar”.

Por fim, Rosane destaca que os brasileiros estão cada vez mais atentos em deixar a saúde bucal em dia. “Esse é um avanço, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido”, completa a dentista, lembrando que mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente, de acordo com o IBGE.

Sobre a CAIXA SEGURADORA ODONTO

A Caixa Seguradora Odonto é uma das maiores operadoras de planos odontológicos do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência no segmento, a empresa oferece diversas opções de planos individuais e corporativos. Atualmente, a Caixa Seguradora Odonto conta com 550 mil beneficiários, 7.500 pontos de atendimento e mais de 25 mil opções de atendimento em todo o Brasil. A empresa faz parte da Caixa Seguradora, uma união bem sucedida entre duas instituições: a CNP Assurances, líder do mercado francês em seguros de pessoas, e a Caixa Econômica Federal.

