Cumprindo os votos – Deuteronômio 23:21

Devocional para você

Brasília, 02 Janeiro de 2017 Quando fizeres algum voto ao SENHOR, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo; porque o SENHOR, teu Deus, certamente, o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deuteronômio 23:21

Pensamento: Fazemos votos para emagrecer e não cumprimos. Fazemos promessas a nós mesmos e aos outros e também não cumprimos. Nos sentimos incomodados e como uma dívida, postergamos a uma próxima data. A Palavra de Deus nos exorta a cumprirmos aquilo que fizemos voto. Em outra passagem somos ensinados a dizer sim, sim ou não, não. Se não quiser fazer um voto, não faça. Mas se o fizer, não tarde em cumpri-lo.

Oração: Deus Pai, tenho vacilado em minhas promessas e votos. Prometo ler mais, orar mais, amar mais e tenho falhado no cumprimento disso, ano, após ano. Peço perdão pelas minhas faltas e Te peço que me ajudes a ser mais fiel aos meu votos, perante o Senhor e perante meu próximo. Em nome de Jesus. Amém.

Oração pela igreja Perseguida: BUTÃO (38º) – Os pastores do Butão estão pagando valores de aluguel altíssimos e sendo acusados de usar suas casas como igrejas. Alguns chegam a pagar o dobro do valor de mercado quando são vistos realizando cultos nos lares. Ore para que Deus os oriente a lidar com isso.

Pr.Paulo servo do DEUS ALTÍSSIMO