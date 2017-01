Você, hoje e sempre, de bem com a vida!

1) Você deseja remoçar-se, mudar de vida, aspirar novas emoções?

Radicalize!

Desentulhe as gavetas da memória. Livre-se das velhas lembranças que são somente velhas, nada mais. Desfaça-se do inútil. Deixe espaço para coisas novas, novas amizades, novas conquistas.

Radicalize!

Saia da rotina das coisas pré-estabelecidas. Inove-se. Mude seu guarda-roupas, troque a agenda, delete velhas pastas do computador…

Radicalize!

Saia desse eclipse. Reviva seu esplendor. Reviver é como a árvore que deixa cair as folhas velhas e mortas para vestir-se de folhas novas e cheias de vida.

Radicalize!

Para novos amores entrarem na casa da sua vida, destranque os ferrolhos do coração – ou eles ficarão do lado de fora, indefinidamente. E você ficará estagnado no fazer-sempre-tudo-igual.

Radicalize!

Esforce-se! E se acaso você fracassar é porque houve fraqueza no seu esforço!

2) Não guarde rancor e viva em paz!

Na luta diária pela sobrevivência, às vezes somos feridos sem maldade. Mais que os ferimentos, ficamos magoados, sentindo latejar a dor da incompreensão. E isso nos provoca o rancor. Ele põe uma venda no coração e deixa cega a razão. Nos tornamos pessoas amargas, ásperas, insensíveis.

Mas, as mágoas, estancam-se com o perdão e a ferida cicatriza-se com a reconciliação.

Sintonize-se com a sua consciência. Dome a intrepidez dos seus atos. Traz equilíbrio e paz entender-se bem com todos e sobretudo consigo mesmo. Conscientize-se que onde há amor o rancor não prospera.

À primeira treva de rancor acenda a luz do perdão. Sua clareza vai curar a dor mais profunda, pois o perdão limpa o rancor da alma assim como a água clara limpa o pó do nosso corpo!

3) Esteja de bem consigo. Esteja de bem com a vida!

Não tenha olhos para coisas banais, erradas, melancólicas. Veja em cada pequeno detalhe uma grandiosidade, uma beleza única.

Vale a pena a vida!

Faça o espetáculo maravilhoso da vida entrar pela retina dos seus olhos. Sinta-se bem e reflita nos sorrisos esse sentimento.

Mentalize o desejo de eterna alegria e abra as comportas do coração para ela entrar. Deixe que as ondas da felicidade levem sua nave pelas ondas calmas e serenas da sua vida.

Descarte as falhas que possa ter cometido hoje. Reordene seus objetivos. Prepare-se para superlativos amanhã, para elevar seu astral, para estar melhor consigo e com todos

Ponha o corpo em harmonia e dê um passo á frente – o que ficou para trás já é passado!

© Inácio Dantas

(do livro “Pequenas Lições de Sabedoria”)