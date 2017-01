Feriados em 2017 podem tirar R$ 10,5 bilhões do comércio

O varejo brasileiro deve ter uma perda de R$ 10,5 bilhões neste ano por conta dos feriados nacionais que emendam com finais de semana, segundo cálculos divulgados ontem pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP).

Cálculo é da federação do Estado de São Paulo; montante é 2% maior do que as perdas projetadas para 2016

Segundo a entidade, esse montante é 2,0% maior que as perdas projetadas para 2016, uma vez que em 2017 haverá uma “ponte” a mais do que no ano passado. O setor de vestuário, tecidos e calçados deve perder cerca de R$ 1,1 bilhão com os feriados e pontes de 2017, crescimento de 23% em relação a 2016.

Já o segmento de outras atividades, em que estão incluídas atividades como comércio de combustíveis, deve ter queda de R$ 3,9 bilhões este ano, 8,0% a menos que no ano passado e o único com variação negativa, de acordo com os números da federação.

Confiança. A entidade divulgou ainda que o índice de confiança dos empresários do comércio da cidade de São Paulo em dezembro teve alta de 1,9% em comparação a novembro, para 97,9 pontos. Em relação a dezembro de 2015, o índice apontou alta de 32,2% no mês passado.

O índice varia de zero (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total). “Mesmo que ainda haja sinais de um desânimo típico de uma conjuntura de baixo crescimento, há ao mesmo tempo uma percepção de que a crise econômica está lentamente perdendo a força”, afirmou a entidade, em comunicado à imprensa. / REUTERS