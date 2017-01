Faça de 2017 o melhor ano da sua vida, até então

Acabamos de virar para mais uma etapa. Um novo ano se inicia e junto com ele, carregamos toda motivação e entusiasmo para o cumprimento dos nossos objetivos.

E tenho dito que só tem poder quem age! Tanto que, um dos principais diferenciais das pessoas de sucesso é a busca constante por evolução, através da atualização do conhecimento.

Por isso, se você deseja participar deste time, fazendo com que 2017 seja o melhor ano da sua vida, até então, não perca a oportunidade de garantir sua vaga no evento presencial Ebulição Instantânea, do empresário Rafa Prado.

Serão 3 dias de imersão onde estarei palestrando com a elite do empreendedorismo e do marketing revelando técnicas, estratégias e insights matadores que fizeram com que seus negócios explodissem no crescimento em tempo recorde.

Se você adquirir o Ebulição Instantânea, através do link abaixo, eu vou te dar um presente exclusivo.

http://pv.criacaoderiqueza.com.br/ebulicao-instantanea-2017/

Após modelar sua mente e resultados no evento Ebulição Instantânea, você receberá gratuitamente o acesso da gravação do meu treinamento Business High Performance, exclusivo para os que buscam elevar a níveis extraordinários o seu desempenho profissional, conquistando alta performance para liderar com excelência e ter foco nos resultados.

Espero te encontrar lá!

Um forte abraço,

Paulo Vieira

Presidente da Febracis