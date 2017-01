Novidades Doural: utensílios de bambu e suas vantagens, incrível debulhador de milho, tapete culinário em silicone e dicas para conservar lingerie!

Divulgação Doural

Dicas para guardar lingerie

Confira algumas dicas para guardar lingerie e mantenha suas peças como novas por muito mais tempo!

Dicas para guardar lingerie : saiba como manter sua lingerie nova por mais tempo!

– Nunca deixe as peças de molho por mais de 30 minutos;

– Sempre lave à mão, sem muita força e fazendo movimentos como de uma massagem, ou use protetores para lavar à maquina;

– Evite usar alvejantes, eles danificam o tecido. Caso as peças fiquem amareladas depois de algumas lavagens, use uma simples solução de água com bicabornato de sódio antes de lavar e deixe de molho;

– Use sempre água fria, pois ela preserva a qualidade do tecido. Evite lavar a lingerie no banho, a temperatura quente pode prejudicar as fibras do tecido;

– Seque as peças na sombra: os raios de sol podem tirar o brilho dos fios;

– Não é necessário passar as peças. Lingeries com tecidos de boa qualidade dispensam o ferro elétrico;

– Os sutiãs com aros e enchimento jamais devem ir para a máquina de lavar sem o uso de protetores específicos. Na hora da centrífuga, o aro metálico pode entortar, amassar, rasgar a peça até sair do lugar;

– Sutiãs de bojo, com armação que não dobra, devem ser guardados em pé e enfileirados junto aos do mesmo modelo

