MATO GROSSO DO SUL: Indígenas recebem cestas de alimentos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) contemplou mais de 2,5 mil famílias de indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional, no estado do Mato Grosso do Sul, com a doação 3,5 mil cestas de alimentos no último trimestre.

As cestas, compostas por 10 kg de arroz, 3 kg de feijão, 2 kg de farinha de milho, 2 kg de açúcar mascavo e 1 kg de leite em pó, contemplaram indígenas dos municípios de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande. A distribuição foi coordenada pela Fundação Nacional do Índio (Funai) na região.

Os alimentos foram adquiridos pela Conab de agricultores familiares, por meio de chamada pública, com recursos da ordem de R$ 307 mil repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).

