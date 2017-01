Angelo Guerreiro inicia gestão plantando Jatobá e vistoriando unidades de saúde

Foto: Assecom Foto: Assecom

O Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, começou seu mandato atendendo a um pedido antigo do amigo Adilson Oliveira da Silva: plantar um pé de jatobá no mesmo local onde tinha outra árvore centenária da mesma espécie e que morreu há alguns anos.

Há três anos Adilson consumiu a polpa da semente do jatobá e cultivou a muda em casa. Às 6h30 da manhã desta segunda-feira (02), o prefeito Angelo Guerreiro, junto aos seus secretários, iniciou a sua gestão com o plantio. “Iniciamos resgatando a cultura de Três Lagoas, a história da nossa cidade. E também é o marco do início de uma nova gestão”, disse o alcaide.

Histórico do jatobá

O antigo Jatobazão foi tombado como patrimônio histórico em 1982 na gestão do ex-prefeito Lúcio Queiroz. A árvore centenária marcou a história de muitas pessoas e era ponto de encontro de comitivas de boiadeiros que utilizavam o local para descanso.

Visitas à saúde

A saúde sempre foi o mote principal nas ações de Guerreiro. A preocupação com a situação atual com falta de medicamentos nos postos, a precariedade da infraestrutura e atendimento ao público levou o Prefeito a vistoriar as principais unidades de saúde.

No Centro de Especialidades Médicas – CEM, Angelo Guerreiro visitou salas, ambulatórios, consultórios e outros departamentos. Conversou com servidores e ouviu os pacientes que esperavam atendimento. Dona Emília Rodrigues, de 105 anos, mãe de oito filhos, esperava atendimento no CEM e conversou com o Prefeito. “Ao iniciar meu mandato ouvindo a ‘Dona’ Cecília eu já começo muito bem”, disse. Guerreiro verificou ‘in loco’ o estoque de medicamentos e constatou aquilo que já sabia: têm poucos remédios no CEM.

A segunda visita de Guerreiro foi no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –SAMU. Conversou com médicos, atendentes e diretores do órgão e ouviu as reivindicações. “Primeiramente vamos tratar de assuntos referentes à saúde e atender de forma emergencial cada pendência”, afirmou o Prefeito.

A Unidade de Pronto Atendimento do Parque São Carlos foi a quarta agenda do prefeito Angelo Guerreiro. Sempre acompanhado do Secretário Municipal de Saúde, o médico Cassiano Rojas Maia, Guerreiro inspecionou toda a UPA e pediu uma relação de todos os medicamentos que estão em falta. “Até remédios como Omeprazol estão faltando. Recebi uma lista de 70 medicamentos importantes que não podem ser entregues para os pacientes porque não tem”, lamentou Guerreiro.

O Prefeito determinou aos secretários que façam um estudo imediato para encontrar uma solução que resolva esse problema de forma emergencial. “Oferecer uma saúde de qualidade à nossa sociedade é nosso dever e vamos cumprir essa obrigação”, completou. Ao ouvir dos técnicos que muitos exames, especialmente de Raio X, ficam esquecidos pelos pacientes que não retornam para as consultas ou não buscam os resultados, Angelo Guerreiro afirmou que isso acaba onerando o poder público. Mas entende que pode ser por falta de tempo ou oportunidade que isso ocorre. “Vamos estudar uma forma de reduzir essa inconsequência. Talvez colocando um motoboy para entregar exames nos postos de saúde mais distantes e até mesmo na casa dos pacientes que talvez não buscam os exames por estarem debilitados”, disse o Prefeito que defendeu também a entrega de medicamentos à domicílio para estes casos.

Antes de chegar para o seu primeiro dia de trabalho na Prefeitura, Angelo Guerreiro conversou com servidores da prefeitura que faziam a limpeza de um terreno e das vias públicas quando constatou que apenas um trator com roçadeira está funcionando. E que as máquinas manuais também precisam de manutenção. Segundo ele, tem equipamento funcionando com pouca capacidade e isso atrasa o serviço.

Assecom