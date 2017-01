Microsoft, NXP Semiconductors, IAV e parceiras de mobilidade automobilística exibirão inovações em direção cautelosa, segura e personalizada de carros sem motorista na CES 2017

LAS VEGAS, 3 de janeiro de 2017 – Durante a CES 2017, de 4 a 8 de janeiro em Las Vegas, a Microsoft Corp., a NXP Semiconductors, a IAV e as parceiras de mobilidade automobilística Cubic Telecom, Esri e Swiss Re irão exibir sua visão coletiva de mobilidade cautelosa e segura total, através de demonstração e experiência de direção altamente automatizada.

No estacionamento Gold Lot/North Plaza NP-2 do Centro de Convenções de Las Vegas, os participantes da CES poderão testar um veículo altamente automatizado, para entender como a nuvem e a inteligência artificial podem possibilitar experiências personalizadas no carro. Os participantes irão observar como um carro pode se “comunicar” com segurança com outros carros, como eles monitoram o que está acontecendo a seu redor para melhorar a segurança e como os carros podem se adaptar a estilos diferentes de direção para tornar a experiência de dirigir mais pessoal. Os participantes também irão aprender como essas tecnologias emergentes irão viabilizar modelos novos e flexíveis de seguro.

As seguintes tecnologias serão integradas na demonstração conceitual na CES:

A Microsoft irá exibir cenários futuros, em que robôs de inteligência artificial podem ajudar a melhorar a segurança e o envolvimento do motorista e sua integração com calendários e preferências pessoais. A Microsoft também irá analisar as condições do tráfego no momento e a densidade de pedestres, em tempo real, com base em dados de sensores, tais como V2X, radar, câmera e LIDAR, com o uso do Azure Cloud da Microsoft.

A NXP Semiconductors irá exibir segurança na estrada e fluxo de trânsito aperfeiçoados, através de comunicações seguras entre veículos (V2V) e entre veículos e a infraestrutura a seu redor (V2I). Casos de uso irão incluir alertas de colisão, luzes de trânsito inteligentes e detecção de usuário de estrada vulnerável em interseções — tudo com base em produtos automotivos RoadLINK da NXP. A NXP coopera com a Delphi e a Savari para desenvolver unidades a bordo e à margem da estrada.

A IAV desenvolveu uma tecnologia de direção altamente automatizada. A direção automatizada é uma importante contribuinte na busca de solução para o congestionamento urbano e para a redução da poluição a ele associada. O veículo com direção altamente automatizada é capaz de se conectar com a infraestrutura, com os pedestres e com o Azure Cloud da Microsoft, para possibilitar ao veículo reagir de forma automática e segura em seus arredores.

A tecnologia de mapas e analítica espacial da Esri, que se comunica com o Cortana da Microsoft, fornece o contexto geoespacial para aumentar a segurança na estrada e melhorar a experiência geral do motorista. Os serviços de plataforma empresarial do GIS da Esri no Azure Cloud fornecem o conteúdo geográfico e a analítica para melhor entender o comportamento do motorista, predizer as condições da estrada para melhorar o fluxo do tráfego e compartilham dados dos sensores do carro conectado dentro do ecossistema. Esses recursos permitem a cidades inteligentes reagir mais rapidamente a novos problemas, tais como consertar buracos perigosos ou remover objetos arriscados das ruas e estradas.

Os modelos de seguro inteligente da Swiss Re simulam cobertura personalizada e flexível de seguro, usando a tecnologia Azure da Microsoft, para oferecer futuras soluções de mobilidade conectada.

Conectividade máxima 4G LTE da Cubic Telecom garante infotainment (entretenimento informativo) constante, de alta qualidade, além de acesso a pacotes de planos de serviço competitivos, que incluem serviços de pontos de acesso Wi-Fi, aplicativos pessoais, etc.

Declarações

“Conforme os carros se tornam mais inteligentes, eles precisam de mais recursos de software e analítica”, disse o vice-presidente corporativo de desenvolvimento de negócios da Microsoft, Kevin Dallas. “Essa colaboração na CES 2017 é mais um exemplo de como trabalhamos juntos para continuar testando, ver o que funciona, e ajudar a indústria automobilística a disponibilizar experiências verdadeiramente personalizadas aos motoristas e serviços que aprendem comportamentos únicos e que podem produzir melhoramentos com o tempo”.

“Carros sem motorista têm de ser perfeitamente cautelosos e seguros”, disse o vice-presidente sênior e CTO (chief technology officer) do setor automotivo da NXP Semiconductors, Lars Reger. “Isso requer, primeiramente, um conjunto de sensores de alto desempenho; em segundo lugar, um sistema eficaz de detecção e fusão de sensor, complementado com conectividade com a nuvem; e, em terceiro lugar, a execução de um sistema eficiente com os líderes da indústria. Estamos satisfeitos por ver tudo isso acontecendo em nossa exibição conjunta na CES”.

“A IAV tem diversos veículos de teste que demonstram o atual estado dessa tecnologia do futuro na Europa e nos Estados Unidos”, disse o vice-presidente sênior de segurança ativa e assistência ao motorista da IAV, Karsten Schulze. “Esses veículos já foram testados por um grande número de milhas, com quase nenhuma intervenção do motorista”.

Os participantes da CES interessados em ver ao vivo a demonstração de veículos conectados podem participar de um evento de teste, que ocorrerá no estacionamento Gold Lot/North Plaza NP-2, de 5 a 8 de janeiro. Os executivos de todas as empresas participantes estarão no local para prestar informações sobre a tecnologia.

Demonstrações para a imprensa

Os jornalistas podem agendar uma demonstração para o dia da mídia, 4 de janeiro, ou para outro dia, até 8 de janeiro. Envie um pedido por e-mail para marcar um horário.

