Apresentado, lateral-esquerdo Romário elogia presença da torcida no primeiro treino do Ceará

A segunda-feira (02) foi marcada pela reapresentação dos jogadores do clube alvinegro, em Porangabuçu. Entre os atletas remanescentes, alguns reforços para a temporada 2017, como é o caso do lateral-esquerdo Romário. Aos 24 anos, o jogador foi campeão do Brasileiro da Série B do ano passado pelo Atlético Goianiense e agora chega para somar na equipe comandada pelo técnico Gilmar Dal Pozzo.

– Estou feliz por ter a oportunidade de jogar aqui no Ceará, sei da grandeza do clube e venho para ajudar a conquistar os objetivos. Falar em fazer história ainda é muito cedo, mas eu trabalho buscando isso, avalia Romário.

O lateral, que desembarcou nesta segunda na capital cearense, ficou impressionado com a presença do torcedor, que compareceu em bom número no primeiro treino da temporada.

– Eu nunca tinha visto nada parecido, fiquei surpreso com a quantidade de torcedores na reapresentação da equipe. Foi uma ótima recepção para quem está chegando agora. É bom saber que a torcida está apoiando e apostando no grupo e nós vamos fazer de tudo para que continue assim, garante o lateral.

Além da ótima recepção da torcida, o atleta, que foi apresentado oficialmente logo após o treino, também elogiou o tratamento recebido pelos demais companheiros do clube.

– Fui muito bem recebido aqui, tanto pelos torcedores, quanto pelos novos parceiros de equipe, tenho certeza que vamos fazer uma grande temporada, finaliza.

A estreia do Ceará, pelo Campeonato Cearense, está marcada para o dia 18 de janeiro, contra o Maranguape.

Fonte: SM-Assessoria