Brasília, 03 Janeiro de 2017

Devocional para você e a sua Família

Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o SENHOR, vosso Deus, é quem vai convosco; não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6 Pensamento: Novo ano, novos temores, velhas lutas e novas lutas . Somos a cada dia confrontados entre a preocupação e a confiança em Deus. Como é difícil deixar de olhar para a situação temporal e olhar para a cruz. O nosso crescimento se dá em momentos que temos que aplicar a Palavra em nossas vidas. Vamos confiar em Deus?

Oração: Deus Pai, peço perdão pela minha incredulidade. Tenho me preocupado com minha vida e não tenho confiado em Seu cuidado. Nunca o Senhor me faltou e não tenho motivo para duvidar em Suas eternas promessas. Me fortalece ante as situações que vivo e me dê sabedoria para fazer tudo conforme o Seu querer. Oro em nome de Jesus. Amém.

Oração pela igreja Perseguida: CHINA (33º) – Arthur* ficou cego recentemente e agora não consegue cuidar de si mesmo. Há 5 anos, ele foi expulso de casa por ter deixado o islã para seguir a Jesus. Ele dirige um pequeno grupo de ex-muçulmanos. Ore para Deus restaurar sua visão e pelo seu ministério.

Pr.Paulo servo do DEUS ALTÍSSIMO