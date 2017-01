Conheça o aplicativo de dieta social indicado como um dos melhores do ano pelo Google

Tecnonutri, programa de alimentação saudável, foi indicado na lista de melhores aplicativos de 2016 para Android

São Paulo, 02 de janeiro de 2016 – O aplicativo de dieta social Tecnonutri, do Grupo Minha Vida – maior grupo de comunicação com foco em saúde e bem-estar do Brasil – acabou de receber um dos maiores reconhecimentos do segmento. O aplicativo foi um dos selecionados pelo Google como melhores do ano para Android no Brasil e no México. A plataforma de alimentação saudável brasileira existe há 2 anos, e em 2016, teve novas atualizações, sendo lançado globalmente, em inglês e espanhol. Hoje, está entre os 3 maiores programas de alimentação saudável do Brasil, com mais de 6 milhões de usuários.

O diferencial do Tecnonutri é a proposta exclusiva de interação social da plataforma. O aplicativo, que além de oferecer diversas funcionalidades para controle da alimentação e exercícios físicos, permite que os usuários compartilhem fotos de refeições, dicas e participem ativamente de fóruns de discussões. “Acreditamos que o sucesso do app se deve à possibilidade de relacionamento entre os usuários, como em uma rede social. Isso possibilita que as pessoas motivem umas às outras a manter uma rotina saudável e cumprir os objetivos, seja emagrecimento, ganho de massa ou adquirir hábitos saudáveis”, explica Alexandre Tarifa, diretor de produtos do Tecnonutri.

Visando controle da alimentação de forma assertiva e prática, o Tecnonutri permite registrar os alimentos consumidos em um diário e calcular a quantidade de calorias correspondentes, indicando quando a pessoa ficou dentro das recomendações sugeridas, de acordo com o propósito cadastrado. Durante o dia, é possível verificar se o consumo está de acordo com a meta definida, e planejar as próximas refeições e a realização de atividade físicas, que descontam as calorias gastas. Com sistema totalmente personalizável, o programa permite configurar alarmes que lembram os usuários de seus objetivos, como beber água regulamente e a quantidade de calorias recomendadas para café da manhã, lanche, almoço e a hora de praticar exercícios.

Disponível para Android e IOS, TecnoNutri contabiliza mais de 20.000 alimentos cadastrados, 2 milhões de horas de exercícios e mais de 1 milhão de fotos de refeições.

Sobre o Grupo Minha Vida

Com 12 anos de atuação, o Grupo Minha Vida desenvolve produtos digitais que fazem bem à saúde e atinge mensalmente mais de 25 milhões de pessoas. Entre suas unidades de negócio está o portal Minha Vida, maior site de saúde e bem-estar do Brasil; o aplicativo Dieta e Saúde, programa de emagrecimento saudável; além de outros produtos como Tecnonutri, Consulte.me e DS Kids, aplicativo voltado à alimentação saudável das crianças. Mais informações em: www.minhavida.com.br/corporativo/quem-somos

