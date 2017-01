Especialista dá dicas para dar um chega pra lá nas cáries nas férias de verão

Na curtição das férias e com a temperatura nas alturas, é muito comum que as pessoas relaxem e deixem de lado cuidados básicos. Aquela raspadinha na praia, o refrigerante geladinho e outras tentações de verão são irresistíveis, mas podem interferir na saúde bucal. O dentista Fernando Ferraz dá algumas orientações para manter hábitos saudáveis e dar um chega pra lá nas caries e outros problemas bucais mesmo nos dias quentes.

Coma frutas “limpantes” – Na praia nem sempre é possível escovar os dentes logo após as refeições. Por isso, a especialista indica bochecho com água e o consumo de frutas que ajudem na limpeza dos dentes, como é o caso do morango, que tem vitamina C, que auxilia no combate ao acúmulo de placa, e ácido málico, que ajuda a remover manchas e clarear os dentes. “Outras ótimas opções são maçã, pera e goiaba in natura, que dão a sensação de saciedade e limpam os dentes a cada mordida”, explica a especialista. Vai à praia ou fazer um piquenique? Leve um recipiente térmico com frutas picadas para evitar as raspadinhas artificiais e outras perdições. Confira outros alimentos limpantes no canal do dentista Fernando Ferraz no youtube: m.youtube.com/watch?v=YVb4ISCM83o

Fuja dos refrigerantes – “O refrigerante contém ácido fosfórico e pode destruir o esmalte do dente. Além disso, tem alta concentração de açúcar, o que contribui bastante para o surgimento da cárie”, explica a dentista. Para a saúde do corpo, a bebida também atua como vilã, porque facilita o ganho de peso e contribui para o aparecimento de diabetes. “O ideal é substituir o refrigerante por suco de fruta natural, água de coco ou água mineral”, destaca.

Cuidado com o limão– Sabe-se que a exposição ao sol associada ao limão pode provocar manchas na pele. Mas você sabia que limão também mancha os dentes? “Isso acontece porque o alto teor de ácido cítrico do limão pode desmineralizar o esmalte e até causar sensibilidade”, conta a especialista. Dê preferência ao canudinho para evitar o contato direto do limão com os dentes. Lembrando que isso vale para sucos e caipirinhas!

Aplique protetor solar labial – O especialista Fernando conta que proteger os lábios é a melhor prevenção contra o câncer bucal, que na maioria das vezes se dá pela exposição crônica aos raios solares. “Use um filtro solar especifico para os lábios, além de chapéus e bonés. Muita gente só se preocupa com o corpo e esquece que a boca também precisa de proteção”, comenta.

Visite seu dentista na volta das férias – “ Apesar de recomendarmos consultas a cada seis meses, é importante procurar um dentista no retorno das férias para que ele possa avaliar o estado de saúde dos dentes e da gengiva e fazer um trabalho preventivo”, reforça

Sobre Dr. Fernando Ferraz

Graduado em Odontologia pela Universidade Cidade de São Paulo, com especialização em Implantodontia. Também tem o canal no YouTube Como Vai Esse Sorriso? Seu consultório está localizado Zona Norte de SP (Santana).

