CCR MSVia informa trechos em obras e serviços da BR-163/MS

A CCR MSVia divulga nesta terça-feira (03/01) os trechos da BR-163/MS que operam em sistema de pare-e-siga devido à realização de obras e serviços de melhoria na rodovia. Em outros locais, ainda, a empresa realiza desvios no tráfego.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária alerta aos motoristas que reduzam a velocidade na aproximação dos trechos, mesmo com a sinalização efetiva, pois operários trabalham nas imediações da pista. Ainda, pequenos congestionamentos podem formar-se nesses locais devido às interdições parciais.

Pontos com desvio de tráfego :

Pedro Gomes/Coxim – no km 792;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 640 e entre os kms 633 e 631;

Jaraguari – entre os ks 534 e 533;

Pontos com pare-e-siga :

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 804 e 800;

Rio Verde de Mato Grosso – no km 706 e entre os kms 667 e 665;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 608 e 606;

Campo Grande – entre os kms 475 e 472;

Caarapó – entre os kms 227 e 225;

Itaquiraí – entre os kms 67 e 66;

Mundo Novo – entre os kms 13 e 12.

Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

Fonte: Sato Comunicação