Comprar antivírus no Brasil garante suporte local e em português

Usuário pode adquirir diretamente pelo site do fabricante, mas atendimento é apenas por e-mail e com grande lista de espera

A Nodes Tecnologia, distribuidora das soluções antivírus da Avira no Brasil, iniciou uma campanha para a oferta de serviço de suporte gratuito ao usuário brasileiro de antivírus que adquirir qualquer produto de segurança em sua loja online. A iniciativa visa garantir aos clientes brasileiros das soluções de proteção contra ameaças virtuais a possibilidade de receber atendimento personalizado em português. Segundo a empresa, o usuário também pode adquirir ou atualizar o seu antivírus diretamente no site do fabricante, mas o atendimento é apenas por e-mail e com grande lista de espera, uma vez que os fabricantes de antivírus necessitam atender aos chamados do mundo inteiro.

Segundo Eduardo Lopes Freire, diretor da Nodes Tecnologia, todos os maiores fabricantes de soluções antivírus possuem uma página em português e oferecem a possibilidade de compra direta em sua loja online. “No entanto, quando o usuário enfrenta qualquer problema na hora da instalação, ele não recebe apoio do representante no Brasil. Isso é muito prejudicial ao cliente, que pode ter seu problema resolvido facilmente se tivesse adquirido sua licença no Brasil”, afirma o executivo.

Segundo o diretor da Nodes, a empresa a distribuidora exclusiva das soluções Avira no Brasil desde 2010 e a iniciativa visa eliminar a possibilidade de o usuário ficar sem o suporte necessário. “É verdade que os chamados de suporte somente acontecem em casos extremos, onde o usuário enfrenta um conflito entre o antivírus e outras aplicações já instaladas, principalmente um antivírus de outra marca, o que é altamente recomendável desinstalar um para depois instalar o novo. No entanto, muitos conflitos demandam a intervenção humana de um técnico e nesta hora é melhor ter alguém falando português para que o atendimento seja o melhor possível”, enfatiza.

Mais informações: http://www.nodes.com.br

Fonte Midia Americas