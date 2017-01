BTCC Conexão Cliente ainda tem 100 vagas disponíveis para contratação imediata em Campo Grande

BTCC Conexão Cliente possui plano de carreira para os colaboradores desenvolverem seus talentos

Campo Grande, 08 de Novembro de 2016 – A BTCC Conexão Cliente, empresa do grupo Oi, está concluindo o processo de seleção para o preenchimento das 100 vagas restantes para os cargos de Agente de Atendimento e Jovem aprendiz para contratação Imediata em Campo Grande (MS). As atribuições incluem o atendimento receptivo, prestação de esclarecimentos e interação remota junto ao cliente da Oi, além de suporte na execução das atividades do setor de atendimento. A BTCC Conexão Cliente também possui plano de carreira para os colaboradores desenvolverem seus talentos, com promoção anual de aproximadamente 350 colaboradores do quadro geral. A empresa também está contratando Pessoas com Deficiência

Pré-requisitos:

Agente de Atendimento : ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar nos períodos manhã/ tarde e vespertino/noturno. É desejável ter conhecimento em informática e não é exigida experiência de trabalho anterior. Necessário apresentar o certificado de reservista (para homens).

Benefícios: A Companhia oferece salário, assistência médica e odontológica, auxílio creche, convênio com farmácia, participação nos lucros, seguro de vida em grupo, seguro saúde, vale lanche e vale-transporte, programa de incentivo à graduação, programa de oportunidade interna (POI) e de formação de líderes (LideraRH).

Os interessados devem acessar o site da empresa na internet em www.btcc.net.br e se inscreverem nas vagas disponíveis.

Fonte: Oi Rede de Comunicação