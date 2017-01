Dicas de leitura para as férias

São diversos livros infantojuvenis com temáticas modernas para agradar as crianças e adolescentes

As férias chegaram e as crianças e adolescentes estão a todo o vapor, não é mesmo? Como proporcionar momentos prazerosos e produtivos para eles? A leitura pode ser mais do que um artifício educacional e uma obrigação escolar, é também uma atividade lúdica e divertida. Aproveite as horas livres ou mesmo os longos percursos durante as viagens em família para enriquecer a imaginação e o intelecto deles. Para ajudar na lista de atividades, selecionamos livros da Editora do Brasil que trazem belas histórias e ilustrações encantadoras que agradarão a toda a família. Confira:

“Cheiro de mato”, de Regina Rennó – A tranquilidade e a simplicidade da vida rural são celebradas por esta história, contada em versos e ricamente ilustrada pelas belas paisagens do campo. Uma viagem de férias de uma família, aparentemente vinda da cidade, fica mais interessante quando todos descobrem como é bom o cheiro do bolo de fubá, da pamonha e do mato. Esta é uma história para enaltecer os hábitos simples e lembrar que preservar este ambiente é essencial.

Por: R$ 34,50.

“As razões do coração”, de Maria da Glória Cardia de Castro – Daniel vai passar alguns dias na fazenda de seu avô, no interior. Tudo é novidade, descobertas e aprendizado para este menino da cidade grande que se encanta com a sabedoria de seu querido avô, sempre pronto a ensinar e mostrar a melhor forma de compreender e estar no mundo. Nesta singela e emocionante narrativa, conheceremos uma bela história, repleta de razões para amar e sentir. Razões que só o coração entende. Por: R$ 45,00.

­

“Férias do orfanato”, de Odette de Barros Mott – As crianças do orfanato estão prontas para fazer a tão esperada viagem de férias. Elas vão à praia! Acompanhadas das irmãs do convento e de tia Deise, irão conhecer o mar, nadar, se divertir e aprender. Mas um fato inesperado faz a viagem transformar-se em pesadelo: uma das crianças desaparece. O que terá acontecido? Odette de Barros Mott narra essa história com muita delicadeza, na qual uma surpresa está para se revelar. Por: R$ 46,50.

­

“Samuca e seus grilos na cuca”, de Jonas Ribeiro – Samuel, mais conhecido por Samuca entre seus amigos e familiares, era um garoto muito tímido. Bom mesmo, ele achava, era o Lourival Sensacional, o apresentador de TV que preenchia suas tardes. O que Samuca nunca poderia imaginar é que o Lourival era tio de seu melhor amigo, o Adriano, e que a vida do apresentador não era tão “sensacional” como ele pensava. Uma viagem de férias com os pais vai se mostrar um verdadeiro rito de passagem na vida de Samuca, e a prova de que todos nós temos nosso valor, além de, claro, muitos grilos na cuca também. Por: R$ 42,70.

“Dois continentes, quatro gerações”, de Beti Rozen e Peter Hays – Louis não gostava nem um pouco de estudar História. Ainda mais agora que a professora passou, em plenas férias, uma tarefa sobre suas raízes familiares. Ele nasceu nos Estados Unidos e sabe que sua mãe é brasileira. O que mais poderá escrever em 10 páginas? O que Louis não sabia é que essa tarefa resultaria em grandes aventuras e descobertas incríveis sobre a vida de seu avô polonês, Lejzer, que imigrou para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Por meio das memórias de sua mãe, fotografias antigas e de uma parte importante e triste da História, o leitor descobrirá que, embora muito diferentes, as infâncias de avô e neto tiveram seus pontos em comum, ligados por algo maior do que o destino. Por: R$ 53,10.

“Por trás das chamas”, de Luís Dill – Verônica, uma garota de 15 anos, está passando férias no litoral gaúcho. É lá que ela conhece Diego, um garoto um pouco mais velho que desde o início tenta conquistá-la. Aos poucos ela se apaixona, e o romance recebe o apoio das amigas. Enquanto vive novos sentimentos e descobertas, muitas delas relacionadas à sexualidade, Verônica descobre que alguém a filmou beijando Diego e colocou o vídeo na internet, o que a deixa assustada e furiosa, querendo descobrir quem fez isso. É nesse contexto de descobertas, suspeitas e situações novas e intensas que ela entenderá melhor o que sente, os amigos que tem e o funcionamento de certas relações. Por: R$ 46,30.

Os títulos estão disponíveis para comercialização por meio da loja virtual da Editora Brasil (http://www.editoradobrasil.com.br/lojavirtual/) ou na loja física, diretamente na sede da empresa em São Paulo (Rua Conselheiro Nébias, 887 – Campos Elíseos).

Sobre a Editora do Brasil:

Fundada em 1943, a Editora do Brasil atua há mais de 70 anos com a missão de mudar o Brasil por meio da educação. Como empresa 100% brasileira, foca a oferta de conteúdos didáticos, paradidáticos e literários direcionados ao público infanto-juvenil. Foi fundadora da CBL, SNEL, FNLIJ, IPL e da Abrelivros.

Fonte: Jorbes Comunicação