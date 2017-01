Chape perde na Copinha em primeiro jogo após a tragédia

Depois de 36 dias do fatídico acidente com sua equipe profissional na Colômbia, a Chapecoense voltou nesta terça-feira a ser notícia de dentro das quatro linhas do futebol. Na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time sub-20 do clube catarinense, porém, não foi páreo para o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e acabou derrotado por 2 a 0, em duelo disputado na cidade de Porto Feliz, localizada a 112km da capital paulista e sede do Grupo 14 do torneio.

Antes da partida, ambos os clubes homenagearam as 71 vítimas – entre elas 19 jogadores – da tragédia do dia 29 de novembro, nos arredores de Medellín, às vésperas do confronto entre Chapecoense e Atlético Nacional pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Catarinenses e fluminenses entraram com faixas estampando as seguintes mensagens: “Somos mais que 11, somos todos Chapecoense” e “Somos o recomeço #Força Chape”, seguidas por uma salva de palmas que durou um minuto.

Apesar de contar com o majoritário apoio da torcida que compareceu no acanhado Estádio Ernesto Rocco, a Chapecoense não conseguiu transformar em gols as boas oportunidades que teve no primeiro tempo. Mais inteiro fisicamente na segunda etapa, o Nova Iguaçu se aproveitou do aparente cansaço dos catarinenses para pressionar e abrir o placar com o atacante Nathan, que também deu números finais à partida com mais um tento.

Esta é a terceira participação da Chapecoense na Copinha, na qual busca a inédita classificação à fase de mata-mata. O Verdão do Oeste volta a campo nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no mesmo local, para enfrentar o Sampaio Corrêa (MA).

O confronto acontecerá logo depois da partida entre Nova Iguaçu e o anfitrião Desportivo Brasil, que divide a liderança da chave com os fluminenses, com três pontos, graças à vitória por 1 a 0 sobre o time do Maranhão nesta terça. Os dois melhores times do grupo avançam à segunda fase do torneio.

O jogo – O forte calor que atingiu a pequena Porto Feliz nesta tarde refletiu no ritmo da partida, que começou devagar. Os sulistas da Chapecoense preferiram apostar nos contra-ataques para surpreender o Nova Iguaçu. A estratégia mostrou-se eficiente: em menos de 15 minutos, o time catarinense chegou com perigo duas vezes, com Japa e Luquinhas, mas ambos perderam boas chances na frente do gol defendido por Matheus Miranda.

A equipe fluminense respondeu aos 21, quando Ramon arrancou pelo meio e arriscou de fora da área, assustando o arqueiro Tiepo. Quatro minutos depois, Menezes escapou pela esquerda e cruzou para o meio da área. Wellington, livre de marcação, bateu de primeira, por cima da meta da Chapecoense.

Após uma parada técnica para hidratação dos atletas, o jogo reiniciou de modo ainda mais lento. O Verdão do Oeste continuou com a postura defensiva, à espera do erro adversário. Enquanto o Nova Iguaçu ocupou o campo defensivo da Chape, mas sem ameaçar. Com muitos erros de passes, ambas as equipes não tiveram êxito em suas estratégias na primeira etapa.

O segundo tempo com o Nova Iguaçu pressionando ainda mais. Logo aos dois minutos, Wellington disparou com liberdade pela direita e cruzou rasteiro para Nathan. Sem sofrer com nenhuma marcação, o atacante escorregou grotescamente e finalizou para fora. O mesmo jogador voltaria a ter grande chance de inaugurar o placar seis minutos depois, quando girou sobre o zagueiro na frente da área e soltou a bomba para ótima defesa de Tiepo.

Percebendo a dificuldade de seus comandados, o técnico Emerson Cris promoveu três alterações de uma vez só. Mas de nada adiantou. Isso porque, aos 15, Nathan recebeu bom passe de Ramon, girou e bateu sem chances para Tiepo, marcando o primeiro do time do Rio de Janeiro.

Aos gritos de “Vamos, vamos, Chape!”, os catarinenses acordaram com o gol sofrido e partiram para cima em busca do empate. Entretanto, voltaram a desperdiçar oportunidades de gol. Como quem não faz, toma, o Nova Iguaçu ampliou a vantagem após contra-ataque ligado pelo goleiro Matheus, culminando em mais um tento anotado por Nathan, que deu números finais à partida.