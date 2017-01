Gabriel Jesus chega a Manchester e pode estrear contra o Everton, dia 15

Gabriel Jesus desembarcou em Manchester nesta terça-feira para se juntar aos companheiros no City. O ex-atacante do Palmeiras chegou à cidade inglesa junto com familiares, incluindo sua mãe, Vera Diniz de Jesus, e só será anunciado oficialmente quando estiver regularizado na Associação de Futebol da Inglaterra (FA) e na Premier League.

O jogador deve treinar nos próximos dias no Manchester City, mesmo sem estar regularizado. A estreia está prevista para o dia 15 de janeiro, diante do Everton, pelo Campeonato Inglês.

De acordo com o “The Sun”, Pep Guardiola deve avaliar a condição física do brasileiro e cogita a sua escalação diante do West Ham, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, já nesta sexta-feira, dia 6. No entanto, a possibilidade de Gabriel Jesus estrear nesta semana é pequena.

Gabriel Jesus agora vai jogar no City (Foto: Jales Valquer/Fotoarena)

O Manchester City pagou 32,75 milhões de euros (cerca de R$ 121,1 milhões, sendo R$ 76,7 milhões para o Palmeiras) para contar com Gabriel Jesus, que deixou uma mensagem de agradecimento ao Verdão nesta segunda-feira, antes de embarcar para a Inglaterra.

No City, Gabriel Jesus terá a concorrência dos atacantes Iheanacho, Nolito, Mané e Sergio Agüero.