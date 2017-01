Sanofi Genzyme anuncia ganhadores do prêmio mundial Pal Awards

A Sanofi Genzyme, unidade de cuidados especializados da Sanofi dedicada ao desenvolvimento de terapias para doenças raras e debilitantes, anuncia os ganhadores da 6ª edição do Pal Awards (PAL) – programa global que apoia projetos de organizações sem fins lucrativos voltados para familiares, cuidadores e pacientes de doenças de depósito lisossômico (DDL), um grupo de enfermidades causadas por um problema genético que resulta em deficiência ou malformação de uma enzima em particular.

Entre os ganhadores, está a Associação Catarinense de Pacientes e Amigos de Gaucher (Acpag), que idealizou um projeto em parceria com a Associação Gaúcha de Fabry. Todas as 27 propostas inscritas foram analisadas e selecionadas por um comitê avaliador – composto por especialistas da Sanofi Genzyme de Boston, nos Estados Unidos e outras organizações.

Desde 2011, a Sanofi Genzyme tem reconhecido entidades ao redor do mundo que apoiam a conscientização de doenças, a mobilização comunitária, o desenvolvimento sem fins lucrativos e a prática de boas atividades de governança.

Para mais informações sobre o prêmio, acesse: www.PALAwards.com.

