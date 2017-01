Morre Vida Alves, protagonista do 1º beijo da TV brasileira

Vida Alves, conhecida por ter protagonizado o primeiro beijo da TV brasileira, morreu na noite da última terça-feira (3), aos 88 anos de idade.

VOCÊ VIU? Morre William Christopher; veja outras perdas de 2016

A atriz morava em São Paulo, estava internada no Hospital Sancta Maggiore desde 29 de dezembro e teve falência múltipla dos órgãos.

O velório da veterana está marcado para ter início às 7h desta quarta-feira (4), no Cemitério do Araçá, na capital paulista, segundo o jornal “O Globo”.

Vida Alves deixa dois filhos, três netos e três bisnetos. A cantora Tiê, que é uma das netas, publicou uma mensagem de carinho nas redes sociais para se despedir da avó.

“Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo para sempre e vou sentir saudades todos os dias”, lamentou.

A artista protagonizou a cena mais marcante de sua carreira ao lado do ator Walter Foster, na novela “Sua Vida Me Pertence”, da extinta TV Tupi, em 1951. Vida também foi pioneira ao atuar no primeiro beijo gay, nos anos 1960, também na Tupi.