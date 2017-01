Craque do futebol freestyle, Séan Garnier volta ao Brasil em busca do título no Reis do Drible

Ao lado do francês, compõem os “Reis do Mundo” o argentino Jesús Datolo e duas feras do futsal, o craque da seleção colombiana Angellot Caro e o goleiro e capitão da seleção argentina, Santiago Elias. Na seleção nacional, chamada de “Reis do Brasil”, estarão em campo os atuais campeões Falcão, o rei do futsal, e Nenê, jogador do Vasco, ao lado do lateral-direito Léo Moura, do Santa Cruz, Adonias Fonseca, do futebol freestyle, e o goleiro do Sorocaba Futsal e da seleção brasileira, Tiago de Melo.

A favor de Séan Garnier estão as mudanças na regra da competição, com o intuito de valorizar ainda mais o futebol arte. Se antes dribles e gols tinham o mesmo peso, desta vez o jogo muda. Enquanto o gol segue valendo um ponto, os dribles valerão dois. Caso um jogador consiga driblar seu adversário e estufar a rede adversária no mesmo lance, um bônus será adicionado, totalizando quatro pontos pelo feito. “De fato é muito bom para mim ter mais pontos pelas habilidades dos jogadores. Não vejo a hora de entrar em quadra e dar meu melhor”, conta Séan.

Mesmo com a derrota por 18 x 16 para os Reis do Brasil no ano de estreia da competição, em dezembro de 2015, no Rio de Janeiro, Séan Garnier foi o nome dos Reis do Mundo. Além de balançar as redes, Séan distribuiu todos tipos de dribles possíveis: caneta, chapéu e meia lua. Assim, o francês conhecido no mundo inteiro pelos seus dribles desconcertantes sabe que a chance de vitória aumenta. “Espero encontrar a arena em São Bernardo cheia, para poder apresentar meus dribles e quem sabe conseguir o título inédito”, avalia o francês.

Estar em São Paulo traz boas lembranças para Séan. Foi na capital paulista que o craque francês conquistou seu título mundial da modalidade, na primeira edição do Red Bull Street Style World Finals, em 2008. “Estou muito animado para retornar a esta cidade que me traz ótimas lembranças. A última vez que estive em São Paulo conquistei o Campeonato Mundial de futebol freestyle. Acredito que me trará uma energia positiva para o Reis do Drible”, finaliza o atleta.

O Reis do Drible será realizado em uma quadra especialmente desenhada e com regras adaptadas para facilitar a apresentação dos dribles. O formato será o 4 x 4, com três jogadores na linha e um goleiro, em dois tempos de 10 minutos com cronometro parado. O evento unirá as características do futsal, com futebol de campo e o futebol freestyle e alguns dribles tradicionais, como caneta, meia-lua e chapéu, por exemplo, valerão o dobro de pontos em relação a um gol. Haverá ainda os desafios individuais, em que um atleta escolhe um adversário para o drible homem contra homem. As faltas, caso aconteçam, serão cobradas sempre no estilo shoot out, ou seja, o jogador irá de encontro ao goleiro adversário com o objetivo de driblá-lo para fazer o gol.

Edição anterior – A primeira edição do Reis do Drible foi realizada em dezembro de 2015, na HSBC Arena, no Rio de Janeiro. O time “Reis do Brasil”, comandado também por Falcão e Nenê, garantiu a vitória por um placar apertado, 18 x 16. Do lado dos Reis do Mundo, o francês Séan Garnier roubou a cena, pontuando de todas formas possíveis: gols, caneta, chapéu e meia lua. O palmeirense Zé Roberto, Diego Oliveira, do freestyle, e o goleiro Mão, do futebol de praia, completaram o time brasileiro. Do outro lado da quadra estiveram o português Deco, o argentino Escudero e o goleiro taitiano Jonathan Torohia, do futebol de praia, que formaram o time internacional ao lado de Garnier e Foglia.

Credenciamento de imprensa Reis do Drible – A organização do Reis do Drible abre credenciamento de imprensa para a cobertura da segunda edição do evento que reunirá grandes jogadores habilidosos do futebol brasileiro e mundial. Os interessados em cobrir a disputa no domingo (8) devem enviar o pedido de credenciamento até quinta-feira (5) pelo e-mail redacao@zdl.com.br. Os pedidos serão analisados e respondidos até sexta-feira (6).

A segunda edição do Reis do Drible tem patrocínio de Rexona, Nivea, Drummond, Magnus, bolas Premium e Magnum, e conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo. A organização é da Savaget Promoções e Eventos.

Serviço

2ª edição do Reis do Drible

Data: 8 de janeiro

Horário: A partir das 10h

Local: Ginásio Poliesportivo

Endereço: Av. Kenndy, 1.155 – São Bernardo do Campo

Entrada: Gratuita

Transmissão: Ao vivo no Esporte Espetacular (TV Globo)

Mais Informações:

Site oficial do evento: www.reisdodrible.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/reisdodrible/

Instagram: @reisdodrible

E-mail: contato@reisdodrible.com.br