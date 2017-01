Funtrab e instituição parceira disponibilizam microcrédito de até R$ 7 mil

Campo Grande (MS) – Com intuito em atender os pequenos empresários e fornecer incentivo financeiro para ajudar alavancar os empreendimentos, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) firmou parceria com Credquali-MIQ e oferece microcréditos de até R$ 7 mil.

Em um período de crise, é preciso estar atento às oportunidades que surgem, Campo Grande conta com a Credquali-MIQ, uma empresa sem fins lucrativos que tem parcerias com instituições públicas e privadas, e oferece melhores condições aos microempreendedores do MS.

Para acelerar o desenvolvimento econômico e social é necessário que haja cooperação entre as empresas privadas e o poder público, pois as que se mantiverem isoladas terão maiores dificuldades no cenário atual.

Foi pensando no trabalhador formal e no informal, que deseja obter um diferencial num mercado de trabalho competitivo, que a Credquali-MIQ disponibiliza várias linhas de microcréditos com juros abaixo dos disponíveis no mercado.

Essa é uma grande oportunidade que oferece microcrédito sem burocracia. Para o microempreendedor individual informal está disponível um capital de giro de até R$ 3 mil, para investimento fixo o valor é de até R$ 4 mil e para investimento misto, é possível obter um microcrédito de até R$ 6 mil.

E para o microempreendedor individual formal (MEI) as linhas de microcréditos são: capital de giro no valor de R$ 4 mil, para investimento fixo é até R$ 5 mil e para investimento misto é até R$ 7 mil.

Mais informações pelo telefone: 3384 – 2866.

Assessoria de Comunicação da Funtrab