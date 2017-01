Olodum dá o pontapé inicial em sua temporada de ensaios 2017

A noite desta terça-feira (03) foi bastante agitada no Centro Histórico de Salvador. O Olodum deu o pontapé inicial a sua temporada de ensaios batizado de Terça do Olodum. O evento criado em 1989 está comemorando a sua 28ª edição, este ensaio teve o tema “Egito. Deusas e Rainhas africanas”.

Tradicionalmente marcados pela multiplicidade de ritmos, a primeira edição de 2017 ficou ainda mais plural. Baianos e turistas esgotaram os ingressos do evento que contou com as participações de Danniel Vieira, Margareth Menezes e Jammil. O primeiro convidado da noite, Danniel Vieira, levou um pouco do sertanejo para a batida percussiva do Olodum. Canções como “Sabonete de Motel” e “Louca” fizeram a animação do público. “Estou bastante emocionado em ser convidado da primeira Terça do Olodum. Uma banda que tenho o maior respeito e carinho. Já estive aqui diversas vezes curtindo lá embaixo como folião.”, revelou o cantor.

A segunda participação foi da cantora Margareth Menezes. A estrela da música baiana levou toda sua energia dos seus grandes hits que estão entrelaçados com a história do Olodum. Margareth fez uma celebração dos 30 anos de Samba Reggae e da campanha “Eu Falei Faraó”, do primeiro LP da Banda Olodum levando o público ao delírio. “Outro dia me mandaram uma gravação, no ano de 87, eu bem novinha aqui no Olodum cantando a música Faraó. Para mim, para minha história é um registro muito especial. Estar aqui neste palco, dando continuidade ao meu trabalho.”, lembrou Margareth bastante emocionada que ressaltou ainda a importância do grupo para a música baiana, “Pessoas do mundo inteiro vem ver o Olodum e a partir disso muitas coisas surgiram na Bahia e a gente precisa cada vez mais valorizar esse trabalho maravilhoso”, finalizou.

O cantor Levi Lima, vocalista do grupo Jammil, aproveitou o evento para lançar sua nova canção “Sublime” que está na trilha sonora da novela Sol Nascente da TV Globo e que tem o arranjo inspirado no Olodum. “Para mim é uma honra estar nesse palco mais uma vez. Eu sinto que o verão só começa quando venho aqui no Olodum. Me sinto com sorte a partir de hoje”, disse Levi. Os atores do Programa Vai Que Cola(Canal Multi Show), Cacau Protásio (Terezinha) e Emiliano D’Ávila(Máicol), os cantores Compadre Washington, Dan Miranda e Rick Vallen foram alguns dos famosos que estiveram no local prestigiando o evento.

CRÉDITO: Caio Coroa

OBS: ENVIAR RESPOSTA SOMENTE PARA O EMAIL jornalismo@laboratoriodanoticia.com.br



Mais informações à imprensa:

Laboratório da Notícia – 3272 4263

WhatsApp: (71) 9 8794-1251

BLOG: http://jornalismo36.wix.com/laboratoriodanoticia

Facebook: Laboratório da Noticia

Twitter: @laboratoriodanoticia

Instagram: @laboratoriodanoticia

Galeria de Imagens: Divulgação/Caio Coroa