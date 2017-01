DOS precisa ser reestruturado e Angelo Guerreiro pediu o cuidado dos colaboradores

Na manhã desta terça-feira, 3, Angelo Guerreiro cumpriu agenda no DOS – Departamento de Obras de Três Lagoas e conversou com funcionários do local na presença do Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Dirceu Deguti, Secretário de Administração, Gilmar Tabone e Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Antônio Empke Junior.

No pátio do Departamento, o prefeito conversou sobre a missão de trabalhar por Três Lagoas e da importância de cada servidor cuidar do seu local de trabalho. “Pedimos a atenção dos motoristas, mecânicos e todos os funcionários com os equipamentos, caminhões e toda a estrutura que aqui existe. Tudo que está aqui é do poder público, é do povo”, salientou Angelo Guerreiro.

O prefeito caminhou pelo departamento e mostrou a todos os equipamentos deteriorados e que já não podem mais ser utilizados. Caminhões cedidos pela união estão abandonados e viraram sucatas e uma patrola está em manutenção por problemas no freio que nunca foi consertado e teve uma das rodas retirada.

A atual gestão assumiu a pasta do DOS com 1 pá carregadeira, 1 patrola e 1 caminhão basculante para a zona urbana; enquanto que na zona rural não há nenhum equipamento e veículo para atendimento. Conforme Deguti, é necessário um investimento de R$ 500 mil para reestruturar o local. O prefeito Guerreiro já está tentando negociação com o Governo do Estado a cedência de máquinas e caminhões enquanto não é possível fazer tal investimento.

“O prefeito quer reativar a oficina do DOS para baratear os custos com manutenção de máquinas e veículos, e assim iremos fazer. O Departamento de Obras é um órgão extremamente importante e precisa ter a devida funcionalidade”, disse Dirceu Deguti informando também que a equipe de roçada e limpeza já está nas ruas da cidade.

Fonte: Diretoria de Comunicação