Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito inicia ações emergenciais

DEGUTTI – TRABALHOS EXTERNOS – 4-01 (1) DEGUTTI – TRABALHOS EXTERNOS – 4-01 (1)

Dirceu Deguti, secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito esteve hoje pela manhã (04) em obras pelas ruas de Três Lagoas e, desde então, informou que seu trabalho e equipe serão pautados pelo comprometimento e principalmente em ações externas, orientando colaboradores, analisando qualidade do material e serviço prestado. “ É uma exigência do prefeito Guerreiro e minha também que as obras tenham bom planejamento, transparência e qualidade”, afirmou o secretário.

Segundo Deguti, estas determinações são essenciais para que se tenham um bom resultado nas obras e principalmente para evitar desperdício do dinheiro público.

A Avenida Olinto Mancini recentemente recebeu recapeamento do asfalto, no sentido bairro centro, aguardando no momento licitação para sua plena conclusão, sendo centro-bairro. Enquanto isto, como forma de medida emergencial e para garantir a segurança da população, Guerreiro solicitou a pintura da ciclovia. “Foi um pedido do prefeito e também da população e estamos fazendo de imediato porque entendemos que é extremamente importante e necessário, pois trata-se de segurança aos usuários”, compartilhou o secretário.

Deguti também esteve na Rua Duque de Caxias, próximo ao Senai, onde esta sendo realizado operação tapa buraco. Duas equipes estão nas ruas da cidades para a realização da operação, também de forma emergencial. A intenção é aumentar o número de equipes para que mais ruas recebam emergencialmente tapa buraco.

Trânsito sinalizado

Para reduzir o número de acidentes e melhorar o trânsito da cidade, o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito já iniciou a pintura dos quebra-molas. Três Lagoas possui 170 quebra-molas e o cronograma prevê que todos sejam pintados no decorrer dos próximos dias.

O prefeito Angelo Guerreiro também solicitou à diretoria de Trânsito a devida sinalização na lombada eletrônica da Avenida Capitão Olinto Mancini, próximo à Escola Municipal Maria Eulália Vieira. A sinalização deve constar a velocidade permitida de 30 km/h para o trecho.

Fonte: Diretoria de Comunicação