Antonio Empke toma posse como Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

O vereador licenciado, Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior, tomou posse no cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Três Lagoas. O ato de assinatura da posse aconteceu no gabinete do prefeito Angelo Guerreiro na tarde desta terça-feira, 3 de janeiro.

A pasta de Antônio Empke, que já está no seu quarto mandato de vereador, é responsável pela conecção do poder público com a iniciativa privada. “Assumo esse cargo com muita honra e responsabilidade e sou sabedor da grande importância desta pasta para o efetivo desenvolvimento de Três Lagoas”, disse o Secretário.

O Prefeito Angelo Guerreiro afirmou que Antônio Empke é uma escolha pessoal sua e o fez por conhecer o seu trabalho e postura como cidadão e homem público. Participou também da posse o Secretário de Governo e Políticas Públicas, Daynler Martins Leonel.

Fonte: Diretoria de Comunicação