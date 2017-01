Angelo Guerreiro solicita podas de árvores priorizando a segurança dos moradores

O prefeito Angelo Guerreiro solicitou à Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio a poda imediata das árvores da Rua Maria Guilhermina Esteves com a Yamaguti Kankit, priorizando a segurança dos moradores da região.

As galhas estavam altas e atingiam a fiação de alta tensão da rede de energia elétrica. O secretário da pasta, Celso Yamaguti, orientou a ação e disse que as podas são necessárias para evitar acidentes, pois não fica descartada a possibilidade do rompimento de cabos em caso de temporais.

“Os galhos também podem tocar os fios e energizar a árvore, provocando consequências sérias”, avisou o secretário, que ainda ressaltou que o serviço foi feito de forma a não prejudicar a sobra oferecida pela arvores.

Fonte: Diretoria de Comunicação