Janeiro no Natal Luz de Gramado

Período na cidade oferece tranquilidade,

oportunidades e ingressos para todos os dias

Crédito : Cleiton Thiele.

A programação da 31ª edição do maior evento natalino brasileiro segue repleta de atrações, oferecendo importantes diferenciais neste período do ano em Gramado. Entre eles, a disponibilidade de ingressos para todos os dias dos espetáculos pagos do Natal Luz até 15 de janeiro. O Diretor de Eventos da Gramadotur, Enzo Arns, destaca alguns diferenciais significativos que podem fazer a diferença para o público que quiser aproveitar os últimos dias do evento. Trata-se de um período mais tranquilo em Gramado e com ocupação geral reduzida, em comparação com novembro e dezembro. Desta forma, a cidade proporciona facilidades de mobilidade urbana, temperatura amena – oscilando entre 18° e 30° – estimulando o público a aproveitar ainda mais as noites gramadenses, andando por suas ruas e vitrines.

Cabe destacar que a programação do Natal Luz é a mesma dos meses mais movimentados. Seguem normalmente as atrações gratuitas da Rua Coberta, na Vila de Natal e do Show de Acendimento. Para os espetáculos pagos, Enzo ressalta alguns detalhes importantes. No caso do “Natal pelo Mundo”, grande parte dos ingressos para os camarotes e arquibancadas frontais já estão vendidos. Ou seja, vale a pena comprar o ingresso com antecipação para esses setores. Já o “Eu sou Maria”, que acontece no Lago Joaquina Rita Bier, proporciona seu melhor momento para a visibilidade da queima de fogos devido ao aumento da temperatura. Para o “Grande Desfile de Natal”, a programação de janeiro conta com um dia a menos de apresentações semanais, agora às quintas-feiras e domingos, aumentando a ocupação. Nesta quinta-feira, 05 de janeiro, por exemplo, 95% dos ingressos já estão vendidos. Vale lembrar que o “Grande Desfile de Natal” é o espetáculo de encerramento do 31º Natal Luz de Gramado, no domingo, 15 de janeiro, às 21h30min. O Diretor de Eventos da Gramadotur, salienta também que nesta época do ano, acontecem as melhores performances coreográficas dos espetáculos com o elenco afiadíssimo no auge de suas apresentações.

Em janeiro, vale lembrar ainda, a rede hoteleira em Gramado e Canela tem seu preço médio reduzido. Segundo o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Gramado – SindTur, Fernando Boscardin, “os preços para janeiro estão em média 15% mais baratos do que dezembro”, ressaltando que “alguns hotéis oferecem alguns serviços extras como garagem, massagens e alguns mimos, dependendo de quantos dias de estadia”.

Os ingressos para os grandes espetáculos e informações da programação de shows gratuitos da 31ª edição do Natal Luz de Gramado estão disponíveis no site www.natalluzdegramado.com.br .

O 31º Natal Luz tem a apresentação do Ministério da Cultura e do Bradesco com patrocínio da Stemac e copatrocínio da Liquigás, Snowland, Coca Cola, Imply e Cielo. O apoio é da PanVel, RGE, Pompéia, Caracol Chocolates, Casa +Prat K, Miolo, MCX, G2 net Sul, Forest Decor e BR Premmia.

O evento é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur, Ministério da Cultura e Brasil – Governo Federal.

