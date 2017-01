Por conta das festas de fim de ano, que desta vez caíram em finais de semana, o “Domingo no MAR” retornará no dia 08 de janeiro, excepcionalmente. Por meio do projeto, fruto de parceria entre o Museu de Arte do Rio com a Souza Cruz para ampliar o acesso à cultura, sempre no último domingo de cada mês, cariocas e turistas podem visitar as exposições e participar dos eventos do museu gratuitamente.

Fonte: Máquina Cohn & Wolfe