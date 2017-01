Parque de cama elástica traz emoção e adrenalina para as férias

Diversão para toda a família chega ao Shopping Campo Grande no dia 11

Quem estava aguardando novidade para as férias, já pode se programar. Chega a Campo Grande o Arena Jump, o maior parque de cama elástica do Estado. Um espaço que alia diversão e exercícios físicos, proporcionando entretenimento para adultos e crianças. O parque estará na Praça Central do Shopping Campo Grande a partir do dia 11 de janeiro, durante todo o horário de funcionamento do centro de compras.

O Arena Jump é um parque constituído por vários trampolins interconectados com algumas outras atrações dentro do espaço, como uma enorme piscina de espumas, quadra de basquete, espaço infantil e um espaço de área livre para praticar saltos criativos e radicais.

Com um total de 150m², o espaço possui equipamentos de última geração e equipe de profissionais altamente capacitada para prestar as orientações quanto à correta utilização e segurança dos participantes. A atividade é indicada para toda a família, proporcionando momentos de diversão a todos.

Liberado para todas as idades, o Arena Jump permite que adultos também entrem na brincadeira, sozinhos ou acompanhando seus filhos durante a recreação. Para crianças de até 6 anos, a presença de um adulto responsável no espaço é obrigatória. O valor para a diversão será de R$ 20 por 15 minutos ou R$ 30 por 30 minutos. Para cada 10 minutos excedentes serão acrescidos R$ 5.

Fonte: Grupo Sato Comunicação