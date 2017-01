Garmin lança Fenix 5 na CES 2017

Todos os modelos fēnix 5 são dispositivos para uso 24/7 com vida de bateria estendida, tracking1 de atividade diária, Garmin Elevate ™ tecnologia de frequência cardíaca no pulso e uma série de características2 conectadas. E os usuários podem facilmente alternar entre pulseiras de couro elegante e acessórios metálicos para pulseiras silicone desportivo em segundos e sem ferramentas, graças às novas pulseiras QuickFit ™. Com a nova linha fēnix 5, os usuários agora têm um GPS de pulso que complementa seu estilo e aventuras.

Anunciados na CES 2017, o fênix 5S recebeu o prêmio “Innovation Awards Honoree” na categoria de tecnologias wearable durante o evento. Os produtos inscritos neste programa são julgados por um painel de designers industriais independentes, engenheiros independentes e membros da mídia comercial para homenagear excelente design e engenharia em produtos de eletrônicos de vanguarda em 28 categorias. “Depois de anos no mercado de wearables, a Garmin sabe que os atletas e aventureiros vêm em todos os tamanhos, razão pela qual temos projetado a nova linha de fēnix 5 GPS de pulso para atender a cada pulso e cada treino”, afirma o vice-presidente mundial de vendas da Garmin. “Esta é a primeira vez que a Garmin criou uma variedade de tamanhos para um produto, então agora os usuários não precisam escolher entre obter os recursos desejados e usar um dispositivo que se ajuste”, explica.

Medindo 47mm, o fēnix 5 tem um novo design e é mais compacto do que os modelos anteriores como o fēnix 3HR, mas ainda é repleto de recursos multiesportes. Todos os novos modelos fēnix 5 estão disponíveis em uma variedade de cores e acabamentos com mais pulseiras acessórios disponíveis (vendidos separadamente), o que torna as novas pulseiras QuickFit uma grande adição. Os usuários podem misturar e combinar entre sua escolha de pulseiras de couro, metal ou silicone e alternar entre eles em segundos, sem ferramentas necessárias. Mais fácil do que mudar de roupa para diferentes ocasiões, com o fēnix 5 os usuários só precisam trocar, clicar e mudar a sua pulseira.

O primeiro fēnix projetado com foco em aventureiras, o fēnix 5S é um dispositivo elegante e de menor porte. A 42mm, o fēnix 5S é pequeno e confortável para pequenos pulsos, sem comprometer nenhum recurso multiesporte. Ambos elegantes e funcionais, fēnix 5S está disponível em prata com uma pulseira de silicone branca, turquesa ou preta com uma lente de vidro mineral. O fēnix 5S Sapphire tem uma lente de safira resistente a riscos e está disponível em preto com uma pulseira preta, champanhe com uma pulseira de camurça cinza resistente à água ou champanhe com uma pulseira de metal. As unidades fēnix 5S Sapphire também vêm com uma pulseira QuickFit de silicone extra.

Pré- carregado com TOPO EU mapeamento, roteamento de mapas de ciclismo e outros recursos de navegação como Round Trip Run e Round Trip Ride, o fēnix 5X mede em 51mm. Com esses recursos, os usuários podem entrar onde eles gostariam de correr ou andar, e seu GPS de pulso vai sugerir cursos adequados para escolher. Os usuários também podem obter orientação rápida de seu fēnix 5X. Durante uma atividade, as dicas de orientação fáceis de ler para as próximas voltas são exibidas como banners no GPS de pulso, para que os usuários estejam sempre cientes de sua rota. Além disso, os usuários de fēnix 5X podem usar o modo de mapa Around Me para ver diferentes pontos de interesse, waypoints e outros objetos do mapa dentro do alcance do usuário para ajudar os usuários a estarem mais conscientes de seus arredores. Os usuários podem configurar seu fēnix 5X para ver sobreposições de dados em telas de mapeamento e para ver as informações importantes de destaque sem ter que mudar de tela durante uma atividade. O fēnix 5X está disponível com uma lente de safira resistente a arranhões.

Todos os novos modelos fēnix 5 vêm pré-carregados com o conjunto de ferramentas multiesporte completo para corrida, caminhadas, natação, ciclismo e muito mais que fez a linha fēnix um dos melhores wearables da Garmin. Se os usuários estão em uma aventura, ou apenas no ginásio, a tecnologia Garmin Elevate, tecnologia de frequência cardíaca no pulso, dá aos usuários monitoramento da frequência cardíaca 24 horas 7 dias por semana, sem precisar de uma cinta peitoral. Além da grande variedade de perfis esportivos, todos os três modelos fēnix 5 têm acompanhamento diário da atividade, para que os usuários possam usar seu fēnix como um GPS de pulso diário e um equipamento robusto de treinamento.

Os recursos de navegação embutidos incluem uma bússola de 3 eixos, um giroscópio e um altímetro barométrico, bem como suporte GPS e GLONASS para rastrear em ambientes mais desafiadores do que com GPS sozinho. Os usuários também podem manter suas estatísticas de treinamento ao alcance de seus dedos com um widget de desempenho que mostra o status do treinamento, a carga de treinamento e muito mais.

Além dos recursos multiesporte, o fēnix 5, 5S e 5X possuem uma variedade de recursos conectados. Quando emparelhado com um smartphone compatível, os usuários podem receber notificações inteligentes de chamada, texto e e-mail diretamente no pulso. Todos os modelos fēnix 5 são compatíveis com o Connect IQ para que os usuários possam personalizar seu GPS de pulso com aplicativos, widgets, campos de dados e rostos de exibição. Para levar o visor de GPS de pulso um passo adiante, fēnix 5 são compatíveis com o Face It app, para que os usuários podem definir sua foto favorita como a tela de seu GPS de pulso. Os modelos Safira são compatíveis co m Wi-Fi®, para que os usuários possam conectar o GPS de pulso à rede doméstica para carregar automaticamente o Garmin Connect ™ quando estiver dentro do alcance.

Cada um dos novos modelos fēnix 5 tem classificação de resistência á água de 100 metros3, e é construído para suportar os elementos chanfrados de aço inoxidável, botões e caixa traseira. O fēnix 5 pode ter até duas semanas de vida útil da bateria no modo smartwatch e 24 horas no modo GPS. O fēnix 5X pode ter até 12 dias de duração da bateria no modo smartwatch e 20 horas no modo GPS. O fēnix 5S pode ter até oito dias no modo smartwarch e até 13 horas no modo GPS. Os usuários também podem aproveitar o modo de economia de energia UltraTrac ™ para prolongar ainda mais a vida da bateria.

O fēnix 5, 5S e 5x estará disponível no primeiro trimestre de 2017. Os modelos terão um preço de varejo sugerido entre R$ 3.599,00 a R$ 5.199,00. Para saber mais, visite o site www.garmin.com/fenix.

Fonte: Agencia Contatto