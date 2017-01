Portela e Madureira Shopping renovam parceria

Shopping terá programações especiais em parceria com a azul e branco

O Madureira Shopping e a escola de samba Portela renovaram a parceria firmada entre as instituições em 2015. Tradicionais na zona norte carioca, a união dessas duas marcas, tem como objetivo reunir forças para representar o bairro de Madureira e envolver os moradores da região em diversas ações que acontecerão até o Carnaval.

“O ‘casamento’ que começamos em 2015 é uma parceria que deve perdurar por longo prazo. Como vizinhos e ícones de representação do bairro, temos um papel importante na região e nos preocupamos com sua valorização. O samba é nossa raiz e tradição, representado inclusive na logomarca do Shopping, através da porta-bandeira. Os nossos clientes e os torcedores da Portela terão muitos benefícios com essa parceria”, revela Pâmela Dupret, gerente de Marketing do Madureira Shopping.

A partir do dia 5 de janeiro, a Portela terá uma loja no 1º piso do Madureira Shopping, onde ocorrerão diversas atividades. Uma delas é a exposição “Raízes do Terreiro Azul e Branco”, que ficará em cartaz até o dia 02 de março e retrata a rica discografia portelense com sambas do acervo musical da maior vencedora do carnaval carioca. Os visitantes poderão ouvir trechos de algumas dessas músicas. Além do material histórico da Portela, serão expostas algumas fantasias inéditas do Carnaval 2017. A exposição funcionará todos os dias de acordo com horário de funcionamento do Shopping. Outra atração da loja, será um quiosque que fará venda de produtos oficiais da azul e branco, como camisas e bonés, com funcionamento diário, das 15h às 20h, a partir do dia 09 de janeiro.

Os amantes do Carnaval ainda poderão concorrer a ingressos para assistir ao desfile na passarela do samba, e até mesmo desfilar. Entre os dias 27 de janeiro e 19 de fevereiro, os clientes que juntarem R$ 150 em notas fiscais do Shopping, trocam por um cupom e concorrem a 8 fantasias para desfilar na Portela e a 16 ingressos para assistir ao desfile do dia 27/02, na Marquês de Sapucaí.

A parceria ainda conta com um camarote especial do Madureira Shopping na quadra da azul e branco, e o Shopping contemplará clientes com ingressos para todos os eventos na Quadra da Escola, através de ativações e brincadeiras, que acontecerão uma vez por semana, na loja da Portela, local onde será realizada a exposição.

Fonte: MillerBaum Comunicação