Junta Militar de Andradina inicia alistamento

Andradina/SP

A Junta Militar de Andradina deu início ao Alistamento Militar para todos os jovens que estão completando 18 anos neste ano, portanto nascidos em 1999.

Os documentos necessários para o alistamento são os originais de: certidão de nascimento, RG; CPF; comprovante de residência; duas fotos 3×4 recentes, de frente e sem retoques; e caso o cidadão tenha filhos também é necessária à apresentação das certidões de nascimento.

Os nascidos em anos anteriores a 1999 e que não fizeram o alistamento militar no ano passado, podem aproveitar a oportunidade para regularizar a sua situação, porém também haverá cobrança de multa.

Em 2016, 416 jovens foram alistados na cidade de Andradina. Após o período de alistamento e recrutamento foram escolhidos 50 atiradores que serviram no TG do Governo de Andradina.

TG

O Tiro de Guerra de Andradina é o 74º do Estado em funcionamento e para a reativação o Governo de Andradina investiu mais de meio milhão de reais entre o terreno e a construção do prédio feito totalmente com recursos próprios.

Serviço

Alistamento Militar até o dia 30 de Junho

Local: Junta Militar de Andradina

Endereço: Avenida Bandeirantes, 665 – Centro

Telefone: (18) 3722 1465

Foto: Junta Militar – crédito – Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda – Jovens que completam 18 anos já podem se alistar no serviço militar obrigatório/Secom’s