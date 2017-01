Tamiko anuncia mais quatro novos secretários

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (04), mais quatro nomes de seu secretariado, durante entrevista coletiva no Paço Municipal.

Tamiko, que esteve acompanhada do vice-prefeito eleito Pedro Bentivoglio (PSD), apresentou Haruo Kojo como secretário de Governo e Gestão Participativa, Marcelo Gimenez Bernardes da Silva, na Saúde e Higiene Pública, Ari Guimarães Soares, na Promoção e Assistência Social e Fernando Magno da Silva, no Desenvolvimento Agrário.

Tamiko destacou que a escolha de Governo se deve a confiança que tem no trabalho realizado por Haruo Kojo, que desde 2009 participou da gestão Jamil Ono. “Haruo tem enorme competência administrativa”, comentou Tamiko.

Para a Saúde, Tamiko escolheu Marcelo Gimenez devido à sua forte capacidade de gestão. “Sei do enorme desafio e confio na equipe de trabalho da Saúde. Estaremos 24 horas por dia para oferecer uma saúde de qualidade à população”, comentou Gimenez.

Na Promoção Social o nome escolhido foi o de Ari Guimarães Soares que já esteve à frente da pasta na gestão de Jamil. “O trabalho é para ajudar quem precisa, em busca de justiça social com o esforço de cada um”, comentou Ari.

No Desenvolvimento Agrário quem estará à frente da pasta será Fernando Magno, que é pós-graduando em administração pública, e vai trabalhar pela logística, melhoria das vias, novas tecnologias, esporte e lazer para a agricultura familiar. “A busca é por facilitar ainda mais a vida e produção de quem escolheu construir a sua família na zona rural”, ressaltou Magno.

Foto – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Tamiko anuncia novos nomes durante entrevista coletiva/Secom’s