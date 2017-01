Mar de Bolinhas anima as férias no Madureira Shopping

Devido ao grande sucesso no Dia das Crianças de 2016, durante as férias escolares, uma onda de diversão está garantida no Madureira Shopping. A segunda edição do “Mar de Bolinhas” vai agitar a praça de eventos do Madureira Shopping, a partir do dia 10 de janeiro.

O “Mar de Bolinhas” será instalado em uma área de 300 m2, que receberá mais de 300 mil bolinhas para a diversão de adultos e crianças. “Aqui a diversão é para toda a família. Adultos e crianças podem curtir e brincar a vontade. No Madureira não tem idade para ser feliz”, revela Pâmela Dupret, gerente de marketing do Shopping. O mar de bolinhas oferece escorregadores de diversos tamanhos, um tobogã de sete metros de altura, e diversas interações no cenário.

A temporada do “Mar de Bolinhas” funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h na praça de eventos, no 1° piso. O valor para participar da atração é de R$15,00 por 15 minutos sendo R$1,00 por minuto adicional. A entrada é para todas as idades, sendo que crianças de até quatro anos poderão participar apenas na companhia dos pais ou responsáveis.

Serviço Mar de Bolinhas

Data: De 10 de janeiro a 04 de março

Valor: R$ 15,00 por 15 minutos, sendo R$1,00 por minuto adicional.

Local: Madureira Shopping – Estrada do Portela, 222 – Praça de eventos, 1° piso – Madureira – RJ

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.

Faixa etária: Livre – Crianças até 4 anos só poderão entrar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, maiores de 18 anos.

Fonte: MillerBaum