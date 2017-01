Wyndham conquista Nevis com um resort de luxo de valor multimilionário

O mais novo Wyndham Grand no Caribe representa a contínua expansão da empresa na região

PARSIPPANY, Nova Jersey, 4 de janeiro 2017 – O grande operador de hospitalidade Wyndham Hotel Group continua reforçando seu robusto pipeline no Caribe, ao levar luxo acessível às espetaculares praias de Nevis, um dos destinos mais exclusivos da região, com o primeiro resort Wyndham Grand® da ilha.

O Wyndham Grand Nevis, de frente para a praia, ficará localizado dentro do Northern Pointe Resort, um novo complexo imobiliário de luxo, de 30 acres, em construção ao longo da Long Haul Bay na Comunidade de Saint James. Quando concluído em 2019, o estonteante resort terá 170 suítes suntuosas, apartamentos e casas de 900 a 5.100 pés quadrados, um clube de praia particular, cinco áreas de refeições, piscinas com borda infinita, espaços para reuniões de mais de 10.000 pés quadrados, um spa e muito mais. O imóvel é propriedade da Northern Pointe Development LTD e será administrado pela Wyndham Hotel Group.

A marca Wyndham Grand, cosmopolita e sofisticada, oferece uma atmosfera despretensiosa e acessível, que possibilita aos hóspedes desfrutar as coisas sublimes da vida, como quartos impecáveis, spas relaxantes, restaurantes únicos e muito mais, com a cultura e o estilo locais infundidos em cada hotel e resort.

“Nevis é conhecida no mundo como um dos mais cobiçados e exclusivos locais de férias no Caribe e conforme mais turistas descobrem esse paraíso tranquilo, mais a demanda por acomodações sofisticadas irá crescer”, disse o presidente e diretor de Administração para a América Latina e Caribe da Wyndham Hotel Group, Paulo Pena. “As experiências distintas e a abordagem sutil ao luxo do Wyndham Grand levará uma acessibilidade única a essa ilha de elite. Acrescentar Nevis à crescente e impressionante lista de destinos globais espetaculares — como Xangai, Istambul, Chicago, Phuket e Barbados — nos posiciona para hastear a bandeira do Wyndham Grand em mais localidades de primeira linha e também para expandir nosso portfólio de hotéis administrados na região e solidificar ainda mais nosso compromisso de criar experiências inigualáveis para todos os viajantes”.

Localizada a aproximadamente 2.000 km de Miami, Nevis, com 58 km quadrados, é a menor das duas ilhas que formam a Federação de São Cristóvão e Nevis. As viagens à ilha estão florescendo gradualmente, com o número de visitantes e turistas de cruzeiros que pernoitam crescendo a cada ano, desde 2013.

“Ao fazer parceria com o maior grupo hoteleiro do mundo, poderemos aproveitar o poder dos vastos recursos de distribuição global da Wyndham Hotel Group, suas marcas mundialmente conhecidas e o programa de fidelização simples e generoso Wyndham Rewards para oferecer hospitalidade de primeira classe aos visitantes de Nevis, em um ambiente requintado”, disse o presidente e CEO da Northern Pointe Development LTD, Vishal Khanna.

Uma presença regional em rápido crescimento

A Wyndham Hotel Group está crescendo excepcionalmente na América Latina e Caribe. No final do ano passado, a empresa inaugurou seu primeiro hotel TRYP by Wyndham® em San Juan, Porto Rico, e anunciou planos para administrar o cinco estrelas Sam Lord’s Castle Barbados, um Wyndham Grand Resort. Atualmente, a gigante hoteleira tem 13 hotéis em operação no Caribe, sob suas bandeiras Wyndham Grand, Wyndham®, TRYP by Wyndham, Ramada® e Howard Johnson®.

Na América Latina, a Wyndham Hotel Group anunciou no mês passado a aquisição do Fën Hotels, uma importante empresa de administração na região. A transação adicionou 23 hotéis em operação e três outros a serem inaugurados em breve ao portfólio da empresa, na Argentina, Peru, Costa Rica, Uruguai, Paraguai e Estados Unidos, incluindo dois hotéis Wyndham Grand recém-construídos a serem abertos em Montevidéu, no Uruguai, e Assunção, no Paraguai.

Mais informações sobre o desenvolvimento do resort podem ser encontradas em www.npnevis.com.

O Wyndham Rewards® é o programa de fidelização revolucionário, fácil de usar, do Wyndham Grand e da Wyndham Hotel Group, oferecendo aos membros uma estrutura generosa de conquista de pontos, com uma taxa fixa de resgate de noites gratuitas, em mais de 70 países – é o primeiro de sua espécie de um grande programa de fidelização hoteleira. Para saber mais ou se associar gratuitamente, os hóspedes devem visitar www.wyndhamrewards.com.

