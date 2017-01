Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

COMEÇA A FICAR LÍQUIDO O PREJUÍZO CAUSADO PELA INDÚSTRIA DO TABACO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, AO SUS E À SOCIEDADE

A Representação da AMATA contra a indústria do tabaco, que a PGR reconheceu não ter semelhança com nenhuma outra ação já movida ou em curso – e claramente não tem mesmo -, começa a trazer luzes sobre o prejuízo material e social causado pelo cigarro. O INSS já trouxe alguns números:

Doença tabaco-relacionada * Gasto % Gasto % Neoplasia Maligna dos Brônquios ou Pulmões 826.750,71 93,33 ** 771.606,43 Bronquite Crônica Simples e a Mucopurulenta 83.561,62 85 71.027,37 Bronquite Crônica Não Especificada 439.805,92 85 373.835,03 Enfisema Pulmonar 1.207.664,99 85 1.026.515,24 Outras Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas 3.467.231,29 85 2.947.146,59 Total mensal 6.025.014,53 85 5.119.103,29 Total não prescrito (5 anos) 361.500.871,80 307.146.197,40

(*) com fator de risco reconhecido superior a 85%, em indivíduos com mais de 40 anos, no Estado de São Paulo, em Setembro/2016.

(**) 3,33% atribuído ao fumo passivo.

OBSERVAÇÕES:

Gastos apenas com auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. Excluídos os relativos a pensões, possivelmente muito maiores.

Dados restritos, como acima, ao Estado de São Paulo, a indivíduos maiores de 40 anos e a doenças cujo tabagismo é fator de risco reconhecido em mais de 85% dos casos. Excluídos, portanto, os casos de mortes causadas por doença coronariana na faixa abaixo dos 60 anos (45%), por infarto agudo do miocárdio na faixa abaixo dos 65 anos (45%), decorrentes de outros tipos de câncer tabaco-relacionados (boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga e colo de útero – 30%), causadas por doença coronariana (25%), das doenças vasculares (derrame cerebral, trombose – 25%), etc (ofício de 07/10/2016).

É uma pena que o Ministério Público Federal de São Paulo ainda tenha uma visão regional de sua atuação. A Previdência Social e o SUS são suportados por todos os brasileiros. Portanto, a atuação em casos como estes deve ser pensada e colocada em prática federalmente. O STJ, por exemplo, recentemente, em uma das ações civis públicas ajuizadas pelo IEDC, afastou a limitação territorial dos efeitos das sentenças proferidas em ACP introduzida pela Lei 9.494/97. E a Justiça Federal do Paraná não se tornou preventa para todo o Brasil para os casos da Lava-Jato?

Digno de nota que alguns outros casos, não conclusivos, de doenças atribuíveis ao tabagismo no país, em 2011, informados pela FIOCRUZ, computados por Pinto et al (2015), demonstram o quanto esses números são defasados, seja em relação aos prejuízos previdenciários, seja em razão dos custos gerados ao SUS, perda da mão-de-obra individual e da população, a maior riqueza de um país, etc:

Doença tabaco-relacionada Quantidade % Infarto agudo do miocárdio (IAM) 157.126 Doença isquêmica do coração (exceto IAM) 102.151 Acidente vascular cerebral (AVC) 75.663 Câncer de pulmão 23.753 Pneumonia 105.080 21 Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 317.564 Câncer de boca e faringe 7.492 70 Câncer de esôfago 7.068 68 Câncer de estômago 5.838 22 Câncer de pâncreas 1.953 22 Câncer de rins e pélvis renal 1.494 27 Câncer de laringe 7.285 83 Leucemia 1.154 17 Câncer de bexiga 5.043 42 Total 818.664

Como se observa, muito ainda precisa ser apurado e liquidado, e com brevidade, ante o prejuízo mensal, irrecuperável por causa do instituto processual da prescrição, causado pelo consumo do tabaco no país.

E como são dados levantados apenas de poucas doenças, somente em relação à população do Estado de São Paulo, e excluídas as pensões por morte, é possível estimar-se o nível bilionário dos prejuízos causados pela indústria do tabaco apenas à Previdência Social.

Abaixo, como sempre, as interessantes e esclarecedoras notícias do mês.

No próximo Resumo esperamos trazer notícias sobre a Representação Criminal da AMATA em face da propaganda (proibida) de cigarro na TV em maio e junho de 2016.

Feliz 2017, por um mundo sem tabaco!

Boa leitura.

Silvio Tonietto

Diretor-Geral

Nota : 87% do cultivo do tabaco no Brasil são destinados à exportação, e medidas antifumo nacionais são positivas para a economia brasileira.

Notícias do mês:

30/12/2016 – Brasileiros – Retrospectiva 2016 da OMS inclui o tema do alcoolismo na Europa

28/12/2016 – Autoo – No período de festas, nada de tentar ”enganar” o bafômetro. Não caia no mito de que é possível enganar o exame com refrigerante, fazer bochecho com enxaguante bucal, comer chocolate, bala, e – os mais populares e que conquistaram as redes sociais com testes e blogs – vinagre e remédio

27/12/2016 – Catraca Livre – 6 riscos sobre os anticoncepcionais que toda mulher deve saber. 3º. A combinação cigarro + pílula é perigosa independente da composição. Estudos indicam que fumantes que fazem uso de anticoncepcionais hormonais apresentam risco dez vezes maior na ocorrência de infarto do miocárdio, embolia pulmonar e tromboflebite

27/12/2016 – UOL – Descubra seu nível de dependência do cigarro. Elaborado pelo médico dinamarquês Karl Fagerström, em 1974, o teste a seguir é utilizado por especialistas para definir a intensidade do vício e definir a melhor estratégia para interrupção do tabagismo

26/12/2016 – Portal Nacional de Seguros – Você sabe qual é a melhor forma de burlar o bafômetro? Ficar sem beber! Hepatologista explica por que nenhuma substância é capaz de diminuir os níveis de álcool no sangue

23/12/2016 – BBC Brasil – Os estranhos líquidos bebidos como se fossem álcool na Rússia e que causam milhares de mortes por ano

23/12/2016 – BBC Brasil – (Notícia recorrente) Imagens mostram momento em que cigarro eletrônico explode em bolso de passageiro de ônibus. Homem foi hospitalizado em Fresno, na Califórnia, EUA. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Fresno afirmou que ele está consciente e passa bem. Seu nome e sua idade não foram revelados

22/12/2016 – O Progresso – Baderneiros noturnos. Perturbação do sossego pelo consumo exagerado de bebidas alcoólicas por jovens de todas as idades em Dourados, MS, está virando caso de polícia

22/12/2016 – O Globo – Cigarro eletrônico explode no bolso da calça de um homem a poucos centímetros do carrinho onde estava um bebê em um shopping center em Leeds, Inglaterra (vídeo)

21/12/2016 – Livraria e Editora Francisco Spinelli (RS) – Lançamento: Despertar de um Alcoólatra

20/12/2016 – Rádio Renascença – Bebeu e vai conduzir? Dispositivo desenvolvido na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD, de Portugal, para celular, mede taxa de álcool D. Condutor apenas terá de soprar para um sensor ligado por “bluetooth” a um “smartphone”, dotado de uma aplicação que lhe dará o valor

19/12/2016 – Massa News – (Notícia hiper recorrente) Morador dorme com cigarro aceso e casa pega fogo em Campo Mourão

16/12/2016 – UOL – (É bem da alienção do fumante) Ele acendeu o cigarro no ônibus incendiado e um fotógrafo flagrou: “não acreditei”

16/12/2016 – O Estado de São Paulo – Cervejaria intermediou repasses da Odebrecht a políticos, dizem delatores

15/12/2016 – AMATA – INCA divulga o livro ‘Cigarros Eletrônicos: O que sabemos?’, uma excelente fonte de informação e conhecimento para o público em geral e para a comunidade científica, além de constituir uma importante fonte de consulta sobre um assunto ainda polêmico e em discussão no Brasil e no mundo

15/12/2016 – AMATA – Dose Publicitária faz vídeo elencando as campanhas Anti-Tabagismo mais criativas e impactantes que podem ser uma boa dose de inspiração para convencer quem quer parar de fumar

15/12/2016 – Notícias ao Minuto – Jovens descontentes com corpo têm maior tendência para alcoolismo, concluiu estudo da Universidade de Tufs, em Massachusetts, EUA

15/12/2016 – Cia. dos Livros – Ex-alcoólatra lança livro ‘Alcoolismo: Como Superar e Manter a Abstinência’

14/12/2016 – Ponto Final – Tabaco: Governo português conduziu quase 300 mil acções de fiscalização desde o início do ano

14/12/2016 – UOL – Autoimagem distorcida leva garotas a beber pesado, dizem pesquisadores da faculdade de medicina da Universidade Tufts, EUA

14/12/2016 – Jornal Dia a Dia – Agência brasileira Nova/sb é escolhida para desenvolver trabalho para a Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco

13/12/2016 – Terra – (Perigo à vista) Consumo de maconha entre jovens nos EUA supera o de tabaco 2016, embora o álcool siga liderando o uso de substâncias que causam dependência entre menores, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira nos EUA

13/12/2016 – UOL – Cerveja, gasolina, luz e cigarro. Veja os impostos que sobem no Rio a partir de março em lei anticrise

13/12/2016 – Gazeta Russa – Número de fumantes cai dez pontos percentuais (41% para 31%) após campanha lançada em 2009, segundo estudos do Centro Russo de Pesquisa da Opinião Pública. Medidas proibitivas vão desde proibição de publicidade a ambientes livres de fumo. Nova iniciativa pretende também reduzir apelo de cigarros eletrônicos

12/12/2016 – UOL – Como o açúcar contribuiu para o vício do cigarro nos EUA é revelado pelo livro “The Case Against Sugar”

10/12/2016 – Correio da Manhã – (Risco de quem escolhe comercializar produto objeto do desejo de bandidos e presidiários) ‘Gang do tabaco’ ataca cinco cafés numa noite em Portugal

10/12/2016 – Abril – Por que o cigarro é um inimigo do coração? Tabagistas sofrem de três a cinco vezes mais problemas cardíacos do que sujeitos sem a dependência

10/12/2016 – Folha de São Paulo – Os aditivos nos cigarros são um crime que se perpetua contra a sociedade

09/12/2016 – BBC Brasil – Por que meu irmão alcoólatra escolheu a eutanásia. Desde 2002, uma lei da Holanda autoriza a opção da eutanásia para pessoas que vivem “um sofrimento insuportável” sem nenhuma perspectiva de melhora. “A coisa que mais me abala agora é que, para os outros, pode parecer que minha família e eu, e até meu irmão, fizemos isso apenas porque era conveniente. Deixa eu dizer algo pra vocês: isso não é conveniente de nenhuma forma”, disse Marcel à BBC. Emocionado, ele contou que o irmão lutava contra a doença havia oito anos. E que tentou frequentar lugares de reabilitação por 21 vezes antes de ver a eutanásia como opção. Com 41 anos, Mark já havia tentado de tudo: psicólogos, psiquiatras e todos os tipos de profissionais de saúde que poderiam ajudá-lo a deixar o vício. “Mas parecia que nada poderia ajudá-lo a lidar com sua depressão e ansiedade, a não ser o álcool”, disse Marcel. Por causa disso, Mark decidiu fazer o pedido da eutanásia. O procedimento, conforme descreveu Marcel, não é tão simples: é preciso passar por diversas avaliações médicas para se obter legalmente o direito de morrer. “Não é como se a gente não levasse isso a sério. Não é como se na Holanda nós saíssemos por aí matando alcoólatras”, afirmou. “É muito complicado e é muito difícil. É um passo enorme. Para mim, é muito importante garantir que todos saibam que nós fizemos de tudo. Mas algumas pessoas são incuráveis. Se você não ajuda essas pessoas com isso, eles vão eventualmente fazer o pior, cometer suicídio.”

09/12/2016 – Poços Já – Coordenador do AA conta história de luta contra a bebida no Dia do Alcoólico Recuperado

08/12/2016 – UOL – Ministro da Saúde diz ser favorável a proibir aditivos em cigarros

08/12/2016 – G1 – Alckmin assina decreto de prevenção contra tabaco, álcool e outras drogas. Com o decreto, cada cidade deverá criar um conselho municipal sobre o tema. Alckmin ressaltou que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. A Fundação Casa, no estado, tem, atualmente, 10 mil jovens com menos de 18 anos de idade aprisionados, e 70% deles foram detidos por causa de drogas, direta ou indiretamente. Nos presídios de SP há 240 mil encarcerados, grande parte também tem relação com entorpecentes

08/12/2016 – Estado de Minas – ‘Boom’ do cigarro eletrônico preocupa autoridades sanitárias nos EUA

08/12/2016 – G1 – Médico veterinário explica os efeitos da fumaça do cigarro na saúde dos pets

08/12/2016 – Prefeitura Municipal de Silveira Martins – Programa Estratégia Saúde da Família apresenta peça teatral “Prevenção ao Alcoolismo” a estudantes de Escola Municipal de Ensino Fundamental

08/12/2016 – Mais Tecnologia – (Perigo a vista) Philip Morris solicita aprovação da FDA para o seu cigarro eletrônico

07/12/2016 – EBC – Tabagismo atinge quase 25% da população europeia acima de 15 anos

06/12/2016 – Observador – Maço de tabaco deverá custar mais 10 cêntimos em 2017 em Portugal

06/12/2016 – Notícias ao Minuto – Personalize um maço de tabaco para desincentivar fumadores

06/12/2016 – Brasil Post – 7 coisas que as pessoas que superaram a dependência do álcool querem que você saiba: 1. Eventos sociais podem ser difíceis; 2. O alcoolismo pode ser enganoso; 3. Os alcoólatras precisam de apoio para superar o vício; 4. Encontrar um novo hobby pode ajudar; 5. O álcool está literalmente em todo lugar; 6. Tudo bem ficar assustado em sua primeira reunião do AA; e 7. Não é tudo negativo

06/12/20163 – Diário do Grande ABC – Psicoterapeuta critica falta de combate ao alcoolismo

06/12/2016 – RTP – Estudo português, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, distinguido com um prémio internacional, indica que primeiro cigarro já é prejudicial

05/12/2016 – Veja – Álcool na adolescência afeta, sim, o desenvolvimento cerebral. Um novo estudo, da da Universidade da Finlândia Oriental, na Finlândia, sugere que abusar do álcool na adolescência pode afetar a memória, a tomada de decisões e o autocontrole. Algumas mudanças são irreversíveis

05/12/2016 – El Pais Brasil – Fumar menos de um cigarro por dia também mata. Estudo liderado pelo do Instituto Nacional do Câncer dos EUA também indica que os fumantes esporádicos têm 9 vezes mais riscos de morrer de câncer

05/12/2016 – Exame – Narguile: os reincidentes enfrentarão multas e inclusive penas de prisão no Afeganistão.

04/12/2016 – Jornal Dia a Dia – Notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo – Ano IX – nº 85

04/12/2016 – Plataforma da reforma do sistema político – Organizações denunciam eventos de juízes patrocinados por empresas e pedem alterações das normas à presidência do CNJ

02/12/2016 – R7 – Novo acordo começa a banir o polêmico e nefasto mascar de tabaco na MLB (Major League Baseball) dos EUA a partir da próxima temporada

01/12/2016 – UOL – Holandês, de 41 anos e pai de dois filhos, com problemas de alcoolismo opta pela eutanásia. Procedimento foi realizando na casa de seus pais, na Holanda

Alessandro Estevão 5 dias atrás – é meu amigo está fazendo 48 horas q não fumo não ta sendo nada fácil mas com fé em Deus e mas esse vídeo seu aí serviu de reforço Deus abençoe VC e vamo q vamo q agora vai dar certo abraços

Elisabete Francisca Peres 3 semanas atrás – amém me ajudou muito pois estou na luta contra o vício Obrigado Deus abençoe

Wilian 3 semanas atrás – Caro amigo(a) que lê e assiste a este vídeo, eu parei de fumar no dia 29/05/2016 e hoje estou 100% sem vontade de fumar(faz tempo), e você amigo(a) que está tentando parar ou que tem um amigo que está tentando parar não desanime e faça o que o SR Amauri diz fique pelo menos 24 horas sem fumar (ou tome uma decisão radical então) e você verá que é verdade, e que você se sentirá mais forte e assim ficará mais 24 horas sem fumar , e passo á passo aos poucos e com paciência você conseguirá parar de fumar, coisa que eu achava praticamente impossível pra mim hoje olho para trás e me sinto um vencedor e acho até engraçado o fato de ter parado, engraçado pelo motivo de sentir que foi mais fácil do que eu imaginava…isso que diz o dito popular de que parar de fumar é fogo…parar de fumar é difícil…parar de fumar o cara sofre…são todas frases de pessoas que no fundo não conseguiram parar de fumar e passaram a usar isso como desculpa ou não são realmente amigas, pois se você REALMENTE decidir que não quer isso mais para sua vida você VENCERÁ…obs: se alguém precisar de uma palavra amiga…uma força para parar de fumar pode contar comigo e pode mandar perguntas, que eu posso e vou ajudar ajudar a qualquer um que precisar…um grande abraço á todos

Fabio Santos Lauton 4 semanas atrás – hola boa noite..eu hoje ..faz 25 dias sem fumar..dp que asisti..esse..foi muito bom eu consegui..de vd

