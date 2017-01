Férias de Janeiro têm programação especial no Royal Palm Plaza

Para as tão aguardadas férias do mês de Janeiro, época repleta de momentos de descanso e diversão em família, o Royal Palm Plaza preparou uma programação especial. Durante todo o dia, a equipe de recreação do resort apresenta a adultos e crianças as atividades diárias, com destaque para a pista montada para bike, skate e triciclo aberta para todas as idades.

Para as crianças de 5 e 6 anos, o Royal Palm Plaza traz, além das oficinas de circo, arte e culinária, brincadeiras ao ar livre como o caça ao tesouro exclusivo “Hora do Encantamento”, em que as crianças buscam pistas pelo hotel. Espaço exclusivo às crianças, o Miniville, traz um mundo tematizado com os personagens encantados Fofa Flor, Comandante Átila e Currupaco Paco, que participam de um café-da-manhã interativo com os pequenos.

Já para as crianças de 7 a 9 anos, o hotel apresenta jogos aquáticos, gincanas e games pelo hotel, grandes jogos de estreias e caças – em que jogos de filmes atuais e tradicionais são adaptados para trabalhar a estratégia e raciocínio. Eles contam ainda com o espaço Kata Kuka, que garante adrenalina para crianças com altura acima de 1,30 metros, contando com labirintos, arvorismo, tirolesa e escalada.

Além do descanso em toda a infraestrutura de lazer do hotel, os adultos também contam com uma programação específica – caminhada ou corrida, prática de badminton, slackline, aulas diversas de ginástica e às sextas, comedy show, luau e quiz cultural com música ao vivo.

Destaque para a infraestrutura de lazer voltada para toda a família, como as sete opções de piscinas: são quatro climatizadas com ambientes para diversão e descanso, duas infantis com jatos d´água, balanços e toboágua, além de uma jacuzzi ao ar livre. Para os fãs de esporte, é possível aproveitar o campo de futebol society, quatro quadras de tênis, ginásio poliesportivo, espaço para arco e flecha, além da área fitness.

Para quem busca relaxar, o Aflora SPA é a opção ideal com um ambiente calmo e tranquilo para conhecer os tratamentos que cuidam do corpo e da mente e ativar os cinco sentidos. E, para completar, uma sala de TV e cinema estão disponíveis com sessões noturnas e aos fins de semana para toda a família.

Para os apreciadores da gastronomia de alta qualidade, o resort é reconhecido pela diversidade de restaurantes e bares, como o Vila Royal e o bistrô La Palette, sob o comando do chef Daniel Valay; o Bar Pessoa, com drinques e música ao vivo; além do Ateliê do Café, do Bar Quiosque e do Bar da Beira, ideal para aproveitar os dias na piscina.

Para o mês de Janeiro, o Royal Palm Plaza mantém diárias por pessoa a partir de R$ 633,00* + 5% de taxas e R$ 4 de room tax por apartamento, incluindo hospedagem com pensão completa em apartamento duplo luxo. Duas crianças de até 11 anos não pagam, desde que hospedadas no mesmo apartamento dos pais.

*tarifa flutuante e sujeita à disponibilidade